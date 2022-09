Caso Chochó: coronel (r) Benjamín Núñez no aceptó los cargos imputados

Núñez Jaramillo argumentó su decisión de no allanarse a los delitos imputados, diciendo que buscará un acercamiento con el ente de investigación y acusación para una eventual negociación. Lea: Video caso Chochó: Uno de los cadáveres fue ingresado casi desnudo a clínica

El ex comandante operativo de la Policía en Sucre, teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo no aceptó los cargos que la Fiscalía General de la Nación le imputó como presunto asesino de los tres jóvenes del corregimiento de Chochó (Sincelejo). Le interesa: En vivo: audiencia de legalización de captura del coronel (r) Núñez

Cabe anotar que esta solicitud no fue aceptada por los abogados defensores de las familias de jóvenes masacrados, ”pues no tiene ningún tipo de base jurídica y porque las víctimas llevan más de cuarenta días esperando justicia, sin ningún tipo de descanso”. La Fiscalía no se opuso a la petición y el Ministerio Público la apoyó. Le interesa: Video: El desgarrador relato de la principal testigo del triple crimen en Chochó