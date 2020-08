Capturado soldado que exigió dinero para no asesinar a campesinos de Córdoba

Un soldado del Ejército, quien presuntamente se disfrazaba con pasamontaña y guantes, simulando ser miembro de la guerrilla del ELN, para extorsionar a los campesinos de la vereda Río Sucio, jurisdicción del corregimientop de Juan José, municipio de Puerto Libertador, fue capturado por las autoridades en el sur de Córdoba.

El uniformado fue identificado como Luis Eduardo Vélez, quien fue puesto a órdenes de la Fiscalía en Montelíbano para que responda por los hechos denunciados por los miembros de la Junta de Acción Comunal de esa alejada vereda cordobesa, pues al parecer les estaría exigiendo dinero a cambio de no asesinarlos junto a sus familias.

En un comunicado oficial la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba señalan que la primera de sus víctimas sería el campesino Robert de Jesús Posada, vicepresidente de la junta comunal de la vereda Río Sucio.

“El hijo mayor llegó a donde el señor Posada, quien se encontraba con sus hermanos trabajando, y de manera agitada le dice a su padre: oh papi, allá en la casa te anda buscando un man encapuchado, que te va a matar a ti y me va matar a mí, que subamos y si no quieres que te maten, que él negocia contigo”, señala el comunicado de la asociación.

Cuando Posada llegó a su casa encontró al hombre armado, con fusil y un revólver calibre 38. Tenía pasamontaña, gafas oscuras, guantes de lana, buzo verde militar, sudadera y botas de caucho llaneras. Le dijo al campesino que la organización le había ordenado ‘pelarlo’ a él y a su hijo, por llevarlo información a los gaitanistas, pero que si le colaboraba con dos millones les perdonaría la vida, denunciaron los voceros de la junta.

A la segunda persona a la que le habría hecho la misma exigencia fue Jorge Luis García, también miembro activo de la JAC de Río Sucio. Señala la denuncia que el soldado había estado días antes en su casa, para indagar sobre las actividades económicas del campesino y dos después, es decir el 28 de julio, llegó en las horas de la madrugada, con el mismo atuendo y nuevamente habría exigido los dos millones para perdonarle la vida.

“Decía que él venía con orden del ELN a matar al señor García y a su mujer, por colaboradores del Clan del Golfo, acompáñeme al pozo decía. El señor García muy asustado le respondió, usted vino a matarme, y si lo va a hacer hágalo aquí, no le voy a dar un paso más para que usted me humille más, si me va a matar hágalo enseguida. El agresor al ver la decisión del señor García, dice que está dispuesto a negociar y exigió dos millones de pesos, a cambio de respetar la vida del señor García y su compañera. Al ver que el señor García no contaba con el dinero, le puso plazo para las 9:00 P.M del mismo día, o si no, lo hacía subir donde supuestamente se encontraban las tropas del ELN y de allá no bajaba más”, narran en la denuncia formal.

Se estableció además que García logró identificar la voz del soldado, por la visita que le había hecho con antelación y entablaron la denuncia, que motivó el operativo y la captura en flagrancia del uniformado, quien lógicamente simulaba ser miembro de la organización guerrillera.

Ante ese hecho, la Séptima División del Ejército Nacional indicó que el soldado fue capturado en flagrancia por la presunta comisión de conductas punibles y que fue puesto a disposición de la Fiscalía 19 Seccional de Montelíbano, para que se adelante la investigación penal que corresponda.

Advierten que fue ordenada la medida de aseguramiento en unidad militar y que la institución facilitará todo el apoyo necesario a las autoridades judiciales para el debido proceso. También abrió una investigación interna por la presunta falta gravísima, como recibir beneficios de actividades ilícitas o participar en ellas.

Finalmente, aseguraron que una vez conocidos los hechos, se iniciaron los procedimientos administrativos para su retiro de la institución, aduciendo que no tolerarán ninguna actuación indebida de alguno de sus integrantes, en cumplimiento de las políticas de transparencia del Ejército Nacional.