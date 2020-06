Campesinos de San Estanislao piden ayuda al Gobierno Nacional

No hay semillas de ninguna índole para sembrar. El campesinado está asfixiado, no tiene dinero para la compra de insumos; y, para colmo de males, el miedo al COVID-19 lo tiene en confinamiento total, sin poder salir a trabajar la tierra.

Viven del recuerdo

Asegura que el campesino de Arenal ha trabajado la tierra desde la madrugada hasta las horas de la tarde, de sol a sol “y sin apoyo han producido alimentos para levantar abogados, médicos, enfermeros, políticos, ingenieros, administradores, técnicos, policías, soldados y empresarios”. El sentir general de esta agremiación, que se siente sola y abandonada, es que los gobernantes, previamente como candidatos en los últimas décadas, “vienen creando programas de gobierno de copia y pega, y estructurando planes de desarrollo escasamente ajustados a la realidad local, puesto que no tienen en cuenta el aporte de la experiencia y conocimiento ancestral del campesino”.

Pero todo ha cambiado. Ya no se ven esas trojas atestadas de maíz en las casas ni los sacos de yuca, ñame, patilla y melones exhibidos como trofeos.

Héroes anónimos

La Casa campesina en Arenal está en todo el centro de la población, frente al Parque La Pola, diagonal a la parroquia. Allí se reúnen estos héroes anónimos de la economía a hablar de la situación actual que los agobia.

Ellos, sin apoyo estatal, han sabido cultivar la tierra y ponerla a producir para suplir la necesidad más básica del país, como es la alimentación. Es una verdad que no admite discusión.

José de Los Santos Elles Ortiz, de 61 años, es un campesino ancestral de vieja data. Su parcela la tiene en la finca Las Marianas. Esa tierra ha sido el sustento para levantar a sus hijos, que también han tomado sus banderas.

“La situación está grave, no tenemos apoyo del Gobierno, y --para colmo-- ahora que medio llueve se ha presentado una gusanera que ha arrasado con todo. Me gasté plata comprando semillas para sembrar. La pregunta es, ¿ahora cómo hago, si dependemos de Dios, porque Distrito de Riego no tenemos?”.

Marcelino Pérez, de 65 años, quien tiene sus cultivos en Bollo de Yuca y El Arca, asegura que “este año ya sembramos, el maíz está por la cintura, la yuquita está bonitica, pero en partes hay plaga (gusano). Me gasté un poco de plata en semillas, no tengo donde coger por el problema del coronavirus, ahora estamos esperando que Dios nos ayude con el agua desde el cielo para que este sueño se haga realidad. No tenemos ayuda del Gobierno”.