¡Buena noticia! Casos de COVID-19 no han aumentado en Barranquilla

Un parte de tranquilidad entregó la secretaria Distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, al señalar que los casos de infecciones respiratorias agudas, incluyendo el COVID-19, en Barranquilla no han aumentado y se mantienen en los promedios esperados. Lea: Tras casos de COVID invitan a adultos mayores y niños a usar el tapabocas

El Ministerio de Salud hace un llamado a toda la comunidad para fortalecer las medidas preventivas, pero también en completar el esquema de vacunación frente al COVID-19. Recordemos que el esquema ya tiene hasta 4 dosis no y a hay personas que llegaron hasta las dos dosis y es importante completar este esquema para todas las personas que tenga su última dosis por lo menos hace seis meses y que pertenezcan a grupos de poblaciones con alto riesgo como población mayor de 18 años con comorbilidades, talento humano en salud y personas mayores en 60 años.

Stephanie Araujo Blanco recalcó que a finales del mes de enero se realizará la primera Jornada Nacional de Vacunación gratuita del año, para que toda la familia se ponga al día con los biológicos que protegen de enfermedades como la influenza y el COVID.

No obstante, si la gente desea hacerse el refuerzo de vacunación puede acudir a todas las EPS a las que pertenece: Sura, Salud Total, Sanitas y demás. En las sedes de estas EPS se acerca y pide su refuerzo y allí le atenderán y suministrarán este biológico. También puede hacerlo en los centros de salud y hospitales, que en el Distrito son 39 en total, ubicados en los diferentes barrios de la ciudad. Le puede interesar: Carro que hacía piques arrolló y mató a mototaxista

Araujo Blanco terminó diciendo que “en Barranquilla contamos actualmente con 2.963 casos de personas con cuadros respiratorios; se ha mantenido una constante a nivel de las diferentes semanas epidemiológicas por lo que los invito a no generar pánico, a no crear alarma ante la población. No se han incrementado los casos de COVID-19, se han mantenido constantes los cuadros respiratorios. Invitarlos a que viene una jornada de vacunación nacional para que cada uno asista con su núcleo familiar y fortalezcamos la vacunación”.

Otras recomendaciones

Cubrirse la boca con la parte interna del codo al estornudar, nunca con la mano.

Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa.

No se frote los ojos ni se toque la cara con las manos sin lavar.

Tome abundantes líquidos, lávese la nariz y las manos frecuentemente.

En lo posible, evite asistir a sitios de concentración masiva.

Mantenga la vivienda ventilada, iluminada y limpia, libre de humo.