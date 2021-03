El gremio de los bongueros del municipio de Soplaviento, dijo estar inconforme porque el puente Catalino Parra ya se está usando y la Gobernación de Bolívar no les ha informado algo sobre el capital semilla que se les prometió desde antes de la construcción de esa estructura.

Yeiris Cueto Romero, integrante de la Asociación de Propietarios de Botes de Soplaviento, explicó que el capital semilla se ideó para mitigar el impacto que ejercería la entrada en funcionamiento del puente, “pero sentimos que el proceso se ha dilatado. Por eso los compañeros decidieron tomarse el puente, puesto que se supone que aún no lo han inaugurado, pero los carros lo usan para no contratar bongueros”.

Según ella, hay 208 personas inmersas en el proceso de mitigación así: 92 bongueros, 32 propietarios, cinco carreteros y trabajadores del ferry y los mototaxistas de Soplaviento y Arenal.

“La Gobernación nos ha dicho que hasta que el puente no esté funcionando, no se puede hablar de afectación, algo que no es real, porque desde antes de la entrega, ya los ingresos de los bongueros se están siendo afectados por los vehículos que ya están usando el puente”, dijo Cueto Romero.

Juan Mauricio González, secretario jurídico de Bolívar, explicó que se estableció un convenio con las alcaldías de Soplaviento y Arenal, en el cual la Gobernación de Bolívar pondrá $900 millones, para desarrollar las iniciativas productivas de los transportadores del Canal del Dique.

Añadió que los alcaldes están conociendo su población, para saber a quiénes les variaría la actividad productiva con la apertura del puente.

“Por eso --dijo--, parte de las actividades que desarrollaron los alcaldes, como una fase de alistamiento antes de la firma del convenio, fue ayudar a la construcción del listado y tener claro cuáles serían las personas que deben ser beneficiadas con el capital semilla”.

En cuanto al uso que algunos conductores están haciendo del puente, dijo que la Gobernación ya pidió a los alcaldes que no permitan el acceso de vehículos hasta tanto se reciba en su integridad por parte de la interventoría y la supervisión del departamento.