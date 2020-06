Bonanza lleva más de un mes con fallas en el servicio de agua

Más de un mes con fallas en el suministro del servicio de agua potable completó la urbanización Bonanza, del municipio de Turbaco, según informaron los líderes cívicos de esa comunidad.

Paula Emilia Villafañe, delegada de la Junta de Acción Comunal, indicó que en los últimos días el servicio se suspende hasta tres y cuatro veces en la semana, lo cual se considera contraproducente debido a que en la comunidad hay ancianos y niños quienes necesitan resguardarse de la pandemia.

“Siempre que nos dirigimos a la empresa Acualco, las directivas tienen una excusa nueva: unas veces dicen que no es problema de ellos sino de la empresa Electricaribe, por las fluctuaciones del voltaje. Hace poco nos dijeron que hay un daño en las redes de agua potable”, comentó la líder comunal.

Igualmente, recordó que en otras ocasiones los funcionarios de Acualco aducen que se trata de problemas de la infraestructura interna, “porque hay momentos en que el bombeo es continuo, pero de pronto se interrumpe, lo que ellos atribuyen a que las redes fueron instaladas sobre la base de 500 casas que iba a levantar la firma constructora, pero ya van por dos mil inmuebles, aproximadamente. Acualco se excusa en que por no tener unos mapas hidráulicos, no pueden dedicarse a subsanar ese problema interno”.

La urbanización Bonanza tiene 16 años de fundada, y el proyecto incluía suministro de agua potable las 24 horas, pero los primeros residentes recibían un líquido impotable, por lo cual acudieron a la Superintendencia de Servicios Públicos y lograron que la empresa Acualco se comprometiera a suministrar el agua a las casi dos mil viviendas y siete mil habitantes.

“Acualco empezó muy bien, pero en el camino comenzó a bajar la guardia. Eso provocó que interpusiéramos varias quejas y se mejoró, pero ahora otra vez está volviendo a sus viejas fallas”, relató Villafañe.

Añadió que “cuando teníamos la planta vieja, que suministraba el agua gorda, el servicio era de 24 horas. Pero ahora que nos instalaron una súper planta, el servicio se ha deteriorado enormemente, pero las facturaciones no dejan de subir sus cifras”.

En la presente semana los usuarios lograron que les enviaran carrotanques, “pero normalmente no lo hacen. Sin embargo, no han tenido en cuenta que tres carrotanques no alcanzan, porque esta es la comunidad donde Acualco tiene más usuarios”.

Al respecto, voceros de Acualco informaron que no se trata de excusas, pues las repetitivas suspensiones del fluido eléctrico han afectado la prestación del servicio en Turbaco y Arjona.

“Estas fluctuaciones --prosiguieron-- obligan a paralizar el funcionamiento de la planta de tratamiento, razón por la cual no se ha podido cumplir con el programa de abastecimiento mensual. Por una falla eléctrica de 20 minutos, el sistema de acueducto tarda alrededor de dos horas y media en recuperarse”.