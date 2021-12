Adriana María Gerfet completa tres días llegando hasta la sede de la Oficina de Pasaportes en el Centro Administrativo Departamental (CAD) en Turbaco, con el fin de sacar su pasaporte. La mujer que llegó sobre las 2:30 de la madrugada se encontró con otro grupo de personas que también hacía fila en el lugar. Lea: ¡Sin citas! Con pico y cédula podrá sacar su pasaporte en Bolívar

En una situación similar está María Puello, una mujer de 66 años, que llegó hasta la sede de la Gobernación a las 5:00 de la mañana para tramitar su primer pasaporte y viajar antes que finalice el año a casa de sus hijas.

“Llegué a las 5:00 de la mañana. Es la primera vez que vengo y me ha tocado esperar muchísimo. Yo estoy recién operada, me hicieron un cateterismo, pero todavía no consigo atención. Yo necesito salir y reunirme con mis hijas”, contó la mujer en medio de la larga fila.