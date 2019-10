Toque de queda en Achí tras disturbios luego de elecciones

Ante los destrozos que sufrió la institución educativa Técnica Agropecuaria Ricardo Castellar Barrios y la queja presentada por el rector del centro educativo, el alcalde de Achí, Javier Nadjar, dio a conocer que hoy irá el secretario de Educación a verificar la situación.

“Estamos organizando las cosas en la Alcaldía que también quedó destrozada. Mañana (hoy) el Secretario de Educación debe llegar a la institución para ver qué hay que hacer”, dijo el mandatario municipal.

Por otra parte, el alcalde negó que estuviera apoyando a uno de los candidatos postulados.

“En ningún momento, yo solo entré un rato, fui a votar y la Policía me dijo que saliera, me acompañó, me fui para la casa, y luego regresé y nuevamente la Policía me dijo que saliera y así fue”.

Aseguró que los desmanes estaban planeados, “eso ha sido como un efecto dominó en todo el país, han cogido eso para dañar las elecciones y que vuelvan a realizarse. Además yo no estaba apoyando a ningún candidato, siempre me mantuve al margen”.

Confirmó que sí se decretó el toque de queda durante ocho días por recomendación del mayor de la Policía que llegó de apoyo al municipio.