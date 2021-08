Tras casi dos semanas de haber sido desplazados de sus sitios de origen por cuenta de la violencia, desde el pasado 12 de agosto las familias de las zonas rurales de municipios como Santa Rosa del Sur, Morales y Montecristo, iniciaron el retorno a sus territorios, al no encontrar garantías de seguridad y atención en la cabecera municipal de Santa Rosa. Así lo indicaron las comunidades. (Lea aquí: Familias desplazadas en el sur de Bolívar inician el retorno)

“La gente se desplazó por el temor de las amenazas y las muertes que ya han sucedido dentro de la población, pero al llegar al casco urbano no tuvieron la atención necesaria y por eso se devolvieron a sus sitios de origen”.

Según los pobladores, no existieron garantías logísticas ni de atención humanitaria para los desplazados.

“Tenemos que denunciar que la atención recibida es muy deficiente y ni siquiera se acerca a lo que debe ser una atención digna para personas en condiciones de emergencia humanitaria. Los mercados que se han entregado para la alimentación son insuficientes en cantidad, calidad y no cumplen con criterios nutricionales, se reducen a elementos básicos como arroz, lentejas, aceite, café y azúcar, y no incluyen por ejemplo verduras ni proteína animal, que para la cultura de la población que se encuentra desplazada es fundamental”, habían expresado la semana pasada, y reiteraron: “La gente retornó a sus sitios de origen con todos los riesgos con los que salió”.

Sobre la situación de orden público también aseguraron que “no se ha hecho nada para que mínimamente se pueda pensar que hay una seguridad o una posibilidad de que la gente no siga siendo asesinada, amenazada o desplazada”.

Lo que piden

Desde la región lo que piden las comunidades es que se construya un refugio humanitario que sea acompañado por autoridades no militares sino civiles como la Defensoría del Pueblo o la Cruz Roja, para que “eventualmente la gente que estuviera amenazada con riesgo de perder la vida, se pudiera refugiar allí mientras se le traslada o se le da seguridad”.

“También pedimos que las Fuerzas Militares no sean reforzadas porque eso no ha dado ningún resultado. No estamos pidiendo que no haya presencia militar, solo que aumentarla agranda el conflicto en el sector, ellas llevan acá 10 años y en ese tiempo en vez de bajar la problemática lo que han hecho es subirla”.