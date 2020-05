Sin importar pandemia, ladrones se meten a robar a colegio de Marialabaja

Los ladrones no están acatando la norma de quedarse en casa. Habitantes del corregimiento de Correa, al sur del municipio de Marialabaja, denunciaron un robo al interior de la institución educativa de esta población.

Piden vigilante

Las directivas del centro educativo hacen un llamado a la Secretaría de Educación Departamental y autoridades locales para que se nombre un vigilante en medio de la pandemia.

“Hice la petición a la secretaria de Educación porque ellos nombran vigilante pero cuando estamos en el mes de noviembre ya el colegio queda sin este servicio. Ahora mismo no hay protección. Y desde de la Secretaría de Educación me dicen que no han nombrado vigilantes todavía”.

Uniformados de la Policía Nacional inspeccionaron el plan educativo para recolectar pruebas que permitan identificar y judicializar a los responsables.

“El llamado es también a la comunidad como veedora de la institución educativa, es decir, padres y madres deben velar por el colegio porque eso les pertenece a sus hijos”, agregó Friederich Álvarez.