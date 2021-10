Precisamente, debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó el 30 de julio pasado que la concesión Ruta Caribe 1 obtuvo la Tasa Interna de Retorno (TIR), muchos no entienden por qué siguen cobrando el peaje.

Lo mismo piensa Edwin Puertas, quien por su trabajo debe transitar hasta cuatro veces por el peaje, que está en la carretera Troncal de Occidente. “Yo soy transportador, tengo mi negocio independiente y me dedico a llevar frutas y verduras de Cartagena a Turbaco y a Arjona, o viceversa. Por eso a diario pago más de 14 mil pesos”, aseguró. Así mismo, Puertas añadió: “Yo apoyo que quiten este peaje, más si ya cumplieron con su tiempo y recuperaron su dinero”.

“Estamos cansados, no queremos seguir pagando un peaje que nos rompe el bolsillo. Yo trabajo en Cartagena y todos los días debo pasar por las casetas en la mañana y en la noche, son $7.400 que pago a diario; eso, de lunes a viernes, da 37 mil pesos. Ese dinero lo podría usar para los gastos de mi hogar o para el carro”, explicó Jorge García, residente del municipio de Turbaco.

“Protestaremos de manera pacífica y cultural por los abusos que ha cometido la ANI y el Gobierno nacional en Turbaco. No podemos seguir con un peaje unos 45 años más, ya tuvimos 15 y es suficiente.”, dijo William Alcalá, organizador de este evento.

Pero al no obtener respuesta positiva del desmonte, la comunidad ha protestado en el peaje, donde invitan a los conductores a no pagar la tarifa. El Universal conoció que para el próximo sábado, 30 de octubre, realizarán un concierto en contra del peaje.

Desde que se conoció esta nueva concesión, Carlos Vargas, activista vocero del Comité No Más Peajes, ha indicado no estar de acuerdo con esta y explicó: “Según el contrato 008 de 2007, en la cláusula del ingreso esperado reza que, una vez el contratista Autopista del Sol alcance el retorno de la inversión, debe ser tasado a liquidar la caseta del peaje de Turbaco”.

Desde la misma agencia explicaron que se seguirá cobrando el peaje debido a la nueva concesión con Autopistas del Caribe-Ruta Caribe 2. Y es justo esto lo que ha despertado la polémica entre los habitantes del municipio, pues alegan que no pueden “seguir pagando un peaje que ya cumplió su ciclo y que ahora no los beneficiará”.

Con el fin de que su petición del desmonte de las casetas sea una realidad, el abogado Danilo Contreras interpuso una tutela contra la ANI, con el siguiente argumento: “El contratista ya recobró la totalidad de los dineros invertidos el 30 de junio de este año. Extendieron el cobro hasta el 19 de octubre mediante un otrosí a todas luces ilegal, fecha en la cual, supuestamente, se inician las obras de un contrato de APP para la construcción de la segunda fase a cargo de Autopistas del Caribe, cuyas obras no se realizarán en el territorio de Turbaco”.

El abogado insiste en que no hay justificación “para mantener el cobro de peajes y carece de fundamento constitucional, porque no se entiende cómo un contrato que ya está terminado se reviva con un otrosí, para seguir cobrando por unas obras que no van a beneficiar al municipio”.