Servicios de la ESE de Cantagallo, a Puerto Wilches, Santander

La situación ya venía crítica en la ESE Centro de Salud con Camas Cantagallo, tanto para usuarios como para trabajadores y ahora se le suma el traslado de los servicios de consulta externa, y P y P (promoción y prevención), con la excepción de urgencias vitales, a Puerto Wilches, Santander, decisión tomada por la alcaldesa municipal, Herlides Arango Espalza.

En el municipio aumentan las quejas sobre la decadencia en el centro de salud, “la decisión de la alcaldesa municipal es catastrófica e irrazonable, aun más teniendo en cuenta que no ha garantizado el plan de contingencia para las ferias y fiestas”, sostuvo el presidente del comité sindical de salud Anthoc, Javier Amador. Frente a esta situación, causa dudas que la comunidad esté hermética ante la crisis.

“La comunidad debería exigir que la única empresa prestadora de servicios de salud no venda sus servicios a otro lado que no sea en el mismo municipio, la comunidad ha sido apática en reaccionar en contra de este flagelo, la verdad no los entiendo”, dijo indignado Amador.

Cantagallo tiene como vecinos Puerto Wilches, en Santander; San Pablo, sur de Bolívar; y Yondó, en Antioquia. Wilches es el municipio más cercano a Cantagallo, pero el transporte fluvial afectará el bolsillo de los usuarios que deban trasladarse.

“En promedio deben sacar entre 15 y 20 mil pesos para una consulta externa y pagar también eso en el transporte, el traslado dura una media hora y hay que esperar a que llegue el motor canoa y complete el cupo para salir al municipio vecino”, narró el presidente del comité de Anthoc.

Para la secretaria de Salud de Bolívar, Verena Polo Gómez, el plan de contingencia lo hicieron para Wilches porque debe haber mayor atención de las EPS Coosalud y Emdisalud, que operan en la ESE de Cantagallo.

“La responsabilidad de la red de prestación de servicios son de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, brindarle a sus usuarios la mejor atención, debe ser que lo trasladaron a Wilches por el acceso y para garantizarle la atención al paciente”, manifestó Polo Gómez.

También dejó claro que tan pronto la alcaldesa asigne el presidente de la junta directiva de la ESE, defina el pago a los trabajadores y retome el control administrativo para prestar los servicios en la ESE, se reactiva el servicio, mientras tanto no.

“La posición de la secretaría es que si no hay prestación de servicio en Cantagallo no debe haber fiestas patronales”, concluyó la funcionaria.

El Universal intentó comunicarse en varias ocasiones con la alcaldesa, pero no respondió su celular.