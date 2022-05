“En la sede México falta el remplazo de la docente que murió, y en la cabecera municipal falta un docente de naturales. Los alumnos de sexto y séptimo no ven biología desde el año pasado”.

José Hernández, padre de familia

“Por favor, Secretaría de Educación, no estamos pidiendo nada extraordinario solo lo justo, ya que la educación es un derecho y debe ser de calidad. Ya estamos cansados de la espera, si esta situación persiste nos veremos en la penosa obligación de realizar un paro”, añadieron desde la asociación de padres.

El comité de padres de familia sostuvo que incluso en una sede comenzaron los trabajos pero apenas duraron 15 días, dejando al plantel destechado y a la intemperie.

“Ahora la institución se moja, más adentro que afuera, cuando llueve porque dejaron la obra inconclusa. En la otra sede ni siquiera han empezado, los ingenieros dan fechas tras fechas y no las cumplen”, finalizaron los denunciantes.

¿Qué dice la Gobernación?

Sobre las quejas en San Jacinto del Cauca, desde la Secretaría de Educación departamental aclararon que “las obras de mejora programadas en la Institución Educativa Plácido Retamosa se encuentran suspendidas en atención a la solicitud realizada por la misma comunidad, de no iniciar el mejoramiento hasta no contar con la totalidad de los materiales requeridos, los cuales, como es de público conocimiento, a la fecha no han terminado de llegar al municipio, dada la inexistencia o desabastecimiento de los mismos a nivel nacional”.

La autoridad departamental también precisó que, de acuerdo al cronograma y la información suministrada por la Secretaría de Infraestructura, encargada de la supervisión, y del equipo de interventoría del Plan de Infraestructura Educativa, la entrega de los trabajos en este colegio se encuentra programada para el próximo 29 de junio.

“Conscientes de las incomodidades que pueden generar la inejecución de las obras de mejora, la Secretaría de Educación del Bolívar Primero, pidió un poco de comprensión y paciencia para que los niños, niñas y jóvenes del departamento cuenten con las condiciones dignas y de bienestar que merecen todas sus instituciones. En cuanto al faltante de docentes reportados, reiteramos nuestro compromiso con los estudiantes bolivarenses y actualmente se tramita la reubicación de personal docente de otras instituciones que en el mismo municipio presentan sobrantes, para cubrir casos como este”, finalizó la dependencia departamental.