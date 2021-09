El funcionario agregó que en el último informe de monitoreo del 2020, expedido por el Ministerio de Vivienda, se observa que los municipios que se ubican en el norte del departamento disponen 1.800 toneladas de basuras por día, mientras que los del sur disponen 78, lo que evidencia fallas en la disposición y en la escogencia de un sitio adecuado, además del mal registro de los datos ante el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos.

“Algunos municipios se encuentran mal calificados por la utilización de sitios inadecuados para disponer sus residuos, no porque no están haciendo la tarea, sino porque no están reportando bien la información al sistema, para ello la Superintendencia se ha comprometido a adelantar una jornada de capacitación en Magangué y en todos los municipios del departamento”, subrayó Barreto.