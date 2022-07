“Queremos volver al Atlántico, debe primar el clamor general”

Luego de que el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, anunciara que llegó a un acuerdo provisional con su similar de Atlántico, Elsa Noguera, en el que se no se harían modificaciones a los límites territoriales de los dos departamentos, los pobladores del corregimiento de Galerazamba se mostraron decepcionados y aseguraron que continuarán su lucha dentro del marco legal para lograr el objetivo comunitario de deslindarse de Bolívar para pertenecer al municipio de Piojó, en Atlántico.

Así mismo, desde el comité señalaron que cuentan con la asesoría de abogados que sobre el acuerdo de la semana pasada entre gobernadores dieron un parte de tranquilidad a la comunidad, asegurando que no es una medida definitiva y aún falta la etapa final.

Guillermo Meléndez, coordinador de este comité, señaló: “Con ese consenso se propone al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) dejar el límite como está y desaparecer las pretensiones de la comunidad, no están teniendo en cuenta la voluntad de nosotros. Cuando se creó el departamento del Atlántico en 1905 se formó con la provincia de Barranquilla y la de Sabanalarga, y justamente esta última contenía a Piojó, que llegaba hasta el puente de Loma Arena, en la desembocadura Amanzaguapo. Ese era el límite con Bolívar. Del puente para acá era Cartagena y del puente para allá era Piojó. Nosotros como Galerazamba actualmente estamos del puente para allá, pero ahora somos Bolívar porque en los planos cartográficos del Agustín Codazzi a partir de 1978 así se estableció y nunca hubo explicación al respecto. Los vecinos de Pueblo Nuevo también están despertando y han mostrado interés de que se haga la rectificación territorial. Ese error nos tiene sumidos en la pobreza, anteriormente éramos una comunidad próspera que servía de ejemplo para todo el país. Los gobernadores solo hacen acuerdos provisionales y dejan todo pendiente para que los siguientes resuelvan, y prometen hacer inversiones conjuntas que tampoco cumplen”.

Los promotores del deslinde esperan que Agustín Codazzi se pronuncie y establezca un mapa territorial para que en el Congreso se confirme la decisión. Aclararon que de momento no tienen contemplado tomarse las vías de hecho.

Los promotores del deslinde esperan que Agustín Codazzi se pronuncie y establezca un mapa territorial para que en el Congreso se confirme la decisión. Aclararon que de momento no tienen contemplado tomarse las vías de hecho.

Guillermo Meléndez recordó que en la década de los 50 Galerazamba tenía las salinas más importantes de Colombia, y como comunidad contaba con servicios públicos como acueducto y alcantarillado, además de salud, teatro, complejo industrial, barredora mecánica, convento de monjas, camión de bomberos, entre otros, pero cuando Bolívar entró a manejar sus destinos se dio un retroceso.

(Lea: Video: ¿Por qué Galerazamba quiere desprenderse de Bolívar?)

“Pasamos a la línea media de pobreza en la que viven todos los pueblos de Bolívar, aquí no hay inversiones, ni siquiera nos visitan. De hecho, el gobierno pasado de Dumek Turbay nos entregó un acueducto que no funciona, se convirtió en un elefante blanco. Todos vemos cómo en Barranquilla se nota el desarrollo y eso se traslada a los municipios, tienen la malla vial en buen estado, están interconectados, pero aquí no nos valoran como debería ser”, finalizó el promotor.

Galerazamba, perteneciente al municipio Santa Catalina, se compone de unos 2 mil habitantes.