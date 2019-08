Puente Yatí-Bodega sin sobrecosto ni retraso en obra: Fuente Adaptación

También resaltó que no hay un retraso en la obra. “En términos de lógica constructiva, tampoco es un retraso de obra porque el retraso se da cuando yo programo una obra y no la entrego dentro del plazo. Hoy la obra está completamente concluida, lo que se hizo fue reprogramar la obra, que es diferente”, dijo.

Y enfatizó que no hay sobrecostos como tal, sino que la estructura en acero sale costosa, pero que no estaba contemplada porque nunca se pensó que se toparían con ese hallazgo arqueológico.

“De esa diferencia por construir este puente metálico vamos a pagar más o menos 21 mil millones de pesos, que es lo que cuesta la infraestructura metálica para no perforar tanto, sentarla sobre una base de pilotes y poder entregar el puente en seis meses”, aclaró el funcionario.

Dio a conocer que son 130 metros de puente en acero y que ahí ya hay un costo no planteado inicialmente para hacer ese puente.

“No es un sobrecosto y eso es importantísimo aclararlo. Si no se hacía la infraestructura -en acero- sino puro terraplén, relleno y pavimento, que era más barato hacerlo, demoraba más. La infraestructura que vamos a desarrollar hay que sentarla sobre pilotes, es decir, no intervenir tanto el terreno y hacer como cinco pilotes, pero todo el puente es en acero”, sostuvo Ortiz Pabón.

Por ello hubo una modificación en el trazado, para hacer la conexión de otra manera. De lo contrario, se podría retrasar la obra cinco años. Pero el gran interrogante era si habría sobrecostos por el cambio de diseño. Sin embargo, el director del Fondo Adaptación, Édgar Ortiz Pabón dejó claro que no.

Niega permiso aéreo

Señaló que Cormagdalena les ha negado el permiso del cruce aéreo porque argumenta que deben hacer una obra que proteja toda la orilla, es decir, un muro. El Fondo ha sostenido que el puente está completamente protegido, de hecho se ha sentado en cuatro mesas de trabajo con la corporación y llevan más de dos años tramitando ese permiso, pero no ha sido posible.

“Les dije que vale más de 200 mil millones de pesos hacer ese muro, que ni hay los recursos ni tiempo para hacerlo. Que no tiene nada que ver con el tema del puente. Cormagdalena no está viendo el potencial que tiene esta obra para una región, no tiene una argumentación de peso”, concluyo el funcionario.

El Fondo sostuvo que si no se logra el permiso por vía administrativa y cordial, lo hará por el lado jurídico, porque consideran que no hay razón para no otorgarlo.