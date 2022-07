$!Promoción 76 del Colegio Nacional Pinillos lanza SOS por Mompox

Un grupo de 80 ex alumnos del Colegio Nacional Pinillos de Santa Cruz de Mompox, de la promoción del año 1976, quienes celebraron los 46 años de su graduación en esa ciudad, después de hacer un recorrido y constatar que su terruño parecer haber retrocedido en el tiempo, lanzaron un SOS al Gobierno para que devuelva su mirada a la Ciudad de Dios y coadyuve a cambiarle la cara.

Y advierten: “Es alarmante que a escasos 3 meses de la entrega de la obra, aguas negras corren por las calles, en muchas viviendas el agua sale por las cajas de registros, varias calles están condenadas por obras inconclusas, muchas calles no están intervenidas y miles de habitantes ven tristemente cómo lo que se presentaba como una redención se ve más bien como una obra fallida y una pérdida de dinero, y lo más grave, lo que fue razón de regocijo, pues la población tendría 100% de cobertura en alcantarillado, es posible que no sea cierto”.

Señalan que “la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales PTAR, ya terminada, no está en uso y sufre amenaza grave, por socavación activa del río, debido a su localización que obedeció a poco criterio e investigación. Sabemos del alto costo de la energía que se requiere para poner en funcionamiento esta planta”.

Así mismo, “el incumplimiento del plazo establecido contractualmente para la terminación del contrato (30 meses), que se inició en febrero de 2016; la mala calidad de muchos materiales, que se pueden evidenciar en daños ya notorios; y los malos sistemas constructivos, que no garantizan la funcionalidad del sistema al final y que indudablemente han ocasionado un mayor valor, por ejemplo, en excavaciones, entibados, bombeo de aguas y otros”.

Acueducto

“No sabemos de contratos activos relacionados con este servicio, sin embargo, es un hecho que el servicio es deficiente en varios aspectos, así: la cobertura no es total en la ciudad, el sistema de captación no garantiza permanencia en la succión y los tanques de almacenamiento de agua sin tratar, sistema de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua tratada, o están en mal estado o no tienen la capacidad u operabilidad necesaria para un buen servicio”, se expresa en la misiva.

Precisan: “En definitiva, el acueducto de Mompox opera máximo unas 6 horas diarias. El tratamiento del agua es indebido, llevando a que el agua que se entrega no sea potable. El número de medidores para que los usuarios paguen o paguen lo justo, son pocos. Al parecer, no existe un plan maestro de acueducto, con una línea que determine qué se debe hacer y cuándo”.

Pavimentación de calles

Para los nativos, “muchas falencias se notan en estas obras”.

“A pesar del fuerte invierno que ha azotado la región, al alto nivel del río que ocasiona un alto nivel freático, se insiste en construir rápidamente, pavimentando en concreto rígido sobre una base totalmente húmeda, con poca resistencia, evidente en placas de concreto rotas”, dicen los firmantes.

Alegan que “la base en que está asentado el concreto, se observa demasiado arcillosa e impermeable, que no garantizará drenaje apropiado, lo que se podrá reflejar en fracturamiento de las losas”.