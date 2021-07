Un video grabado por operarios del Cuerpo de Bomberos de Turbaco cuando el camión en el que se transportaban iba a atender un incendio en la zona de conurbación con Cartagena, se hizo viral recientemente en redes sociales debido a que en una caseta del peaje de Turbaco les impidieron pasar sin cancelar la respectiva tarifa.

La situación fue rechazada por los internautas y la ciudadanía en general, quienes pidieron que estos vehículos no tengan restricciones en los peajes. La misma petición hicieron los integrantes de este organismo de socorro, pues no explican por qué se presentó el mismo incidente en dos ocasiones en la semana, sobre todo porque las placas de los carros estaban en un registro y siempre habían sido exonerados del pago.

El comandante de los Bomberos de Turbaco, Cleiber Padilla, dijo a El Universal que ellos no tienen recursos para pagar el valor del peaje cada vez que necesiten atender una emergencia, por eso pidió soluciones.

“Tenemos la zona de conurbación con Cartagena donde está Villagrande y las otras urbanizaciones, tenemos un sector industrial al frente donde también nos llaman y tenemos la sede de la Gobernación de Bolívar, para llegar a esas zonas debemos cruzar por el peaje, pero tuvimos dificultades dos veces esta semana porque nos impidieron el paso exigiéndonos el pago, quiero recordar que un número importante de emergencias suceden en estos sectores, retrasos como esos pueden agravar una emergencia porque un incendio se expande rápidamente y cada minuto es valioso, no se puede perder tiempo, el fuego no da espera”, aseveró Padilla.

El comandante detalló que el primer percance ocurrió el lunes 19 de julio cuando iban hacia Villagrande a atender una conflagración y el segundo fue el jueves 22 cuando retornaban a Turbaco.

“Hace algunos años, creo que en el 2017, nos pasó algo similar pero se arregló enseguida cuando nos apuntaron las placas y nos dejaban pasar sin necesidad de un chip, sin embargo esta semana nos tocó pagar el peaje las dos veces, fueron 8.600 pesos cada vez que cruzamos, plata que salió de nuestros bolsillos”, agregó el líder de los bomberos de la población.

Cabe recordar que esta institución es de carácter voluntario, por lo que sus miembros no son empleados oficiales y no devengan salarios fijos. “Nuestros recursos son bastantes limitados, no tenemos para estar pagando ese peaje”, puntualizó Padilla.

El Cuerpo de Bomberos de Turbaco cuenta con dos máquinas extintoras y un carrotanque.