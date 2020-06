Por fin llegará el agua a San Pedro Consolado, en San Juan Nepomuceno

Mary Salgado Vergara, otra habitante de ese centro poblado enclavado en las montañas de los Montes de María, asegura que cuando el alcalde Romero les anunció el inicio de las obras, no le creyeron porque pensaron que era otra promesa que se quedaría sin cumplir.

Pero no solo los adultos sufren por la falta de agua, también los niños han tenido que ser expuestos a muchos peligros, como consumir agua de mala calidad. Muchas veces los habitantes sintieron rabia, exigieron y hasta protestaron porque veían que todos los intentos por tener un acueducto fracasaban, y nunca hubo voluntad administrativa para garantizarles el servicio.

La octogenaria comentó que el día que vea salir agua de las tuberías que está instalando la Alcaldía, será el más feliz de su vida, porque se van a quedar atrás esos tristes momentos en que no tenían ni para tomar y mucho menos para bañarse.

“Siempre soñé con tener una cocina donde lavar los platos y un baño bonito, con una llave por donde saliera agua; y no tener que volver a utilizar la totuma y balde para el aseo personal”, dijo la mujer.

María Vergara Yepes, una de tantas ancianas de este corregimiento, asegura que, después de muchas promesas, sus ojos por fin comenzaron a ver algo que creyó no vería antes de morirse.

La mujer sostuvo que aún no cree que estén instalando la tubería para la prestación del servicio, ya que aún caminan largas jornadas para abastecerse, porque el agua que recolectan cuando llueve solo la utilizan para tomar y preparar los alimentos.

Acueducto en pandemia

Otros relatan que sus suplicas tuvieron eco en la actual administración, pero lo que más alegría les causa es que el acueducto lo están construyendo en un momento tan coyuntural para el mundo, ya que para evitar el contagio del COVID-19, el agua juega un papel fundamental.

“Diariamente nos dicen que nos debemos lavar las manos cada dos horas, y una vez pongan a funcionar el acueducto lo vamos a poder hacer sin ningún temor”, prometieron.

Pero sin lugar a dudas lo que más alegría les da es que tanto el puesto de salud como la sede de la institución educativa tendrán ese servicio tan fundamental, y los estudiantes no volverán a verse en la necesidad de salir del colegio para poder hacer sus necesidades fisiológicas.

Uno de los padres de familia sostuvo que, en varias ocasiones, no ha podido mandar a sus hijos al colegio, porque no tenía agua para bañarlos, pero espera que esa escena no se vuelva a repetir cuando el nuevo acueducto entre en funcionamiento.