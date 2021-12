Desesperados por las demoras para realizar el trámite del pasaporte en la oficina del Centro Administrativo de la Gobernación de Bolívar, un grupo de ciudadanos bloqueó –en la mañana de este jueves– la Troncal de Occidente, en la entrada a Turbaco.

Los manifestantes aseguran estar cansados por la poca capacidad de respuesta que tiene la Oficina de Pasaportes.

“Llegué a las 5:00 de la mañana a hacer la fila para sacar el pasaporte y es la hora y no me han atendido. Me anoté en una lista y resulta que esa lista no aparece. Yo necesito ese documento para viajar donde están mis hijas”, comentó María Puello, una ciudadana de 66 años.

Cabe recordar que desde el pasado 6 de diciembre, la Oficina de Pasaportes puso en marcha la atención por ‘pico y cédula’ en el CAD de la Gobernación de Bolívar. Sin embargo, ante la alta afluencia de personas, el gobernador Vicente Blel Scaff solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores una autorización para ampliar el horario de atención y habilitar puntos alternos.