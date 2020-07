Por ahora no se reactivará el transporte intermunicipal en Bolívar

Según el funcionario, aún no hay directrices claras para este sector cuya pausa afecta desde los transportadores hasta los mecánicos, latoneros, caroceros, pintores, llanteros y demás.

“El presidente en su último decreto no autorizó el inicio del transporte intermunicipal. Hay que esperar hasta el 15 de julio a ver qué dice. Se supone que antes de ese día los alcaldes y gobernadores podrán solicitarle permiso para un piloto teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para que él lo vaya autorizando”, afirmó Dairo Kulman, secretario de Movilidad de Bolívar.

Esta informalidad es una de las preocupaciones del sector transporte que lleva más de tres meses paralizado por cuenta de las disposiciones del Gobierno Nacional y que tenía previsto que para este 1 de julio se diera luz verde a la reactivación, sin embargo, esto no ocurrió.

“Esperamos que el Gobierno facilite nuevamente entrar a operar teniendo en cuenta que ya nosotros tenemos el protocolo establecido por el Ministerio de Protección y Salud en las resoluciones 666 y la 667. Por supuesto hemos hecho las adecuaciones necesarias y colocado los puntos de información en toda la terminal para que cuando llegue la apertura el usuario tenga toda la seguridad”.

De acuerdo con Romero, este protocolo que fue inscrito en la página de la Alcaldía y posteriormente aprobado contempla el uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento social en taquillas y áreas comunes, disposición de lavamanos, dispensadores de gel antibacterial, desinfección de la infraestructura, señalización pedagógica, y monitoreo de temperatura a la entrada y salida de la Terminal.

Se piensa en planes pilotos

Debido al alistamiento que desde hace un mes tiene la terminal, el gerente ha sostenido algunas reuniones con miembros de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para definir cómo se debe dar esta reapertura.

“Hemos venido conversando con el fin de que empecemos a ver la posibilidad de entrar a hacer ejercicios de prueba con municipios que son COVID porque no podemos hacer pilotos con aquellos que no tienen casos de coronavirus, no podemos llevar el virus a esos lugares”, indicó Romero.

Se espera que antes del 15 de julio se concrete si se puede realizar este plan piloto y cuáles rutas entrarían en él, de tal forma que se pueda dar una reapertura gradual.