“Estaremos en esta nueva jornada de manifestaciones por 14 horas. Iniciamos a las 6 de la mañana y finalizaremos a las 8 de la noche, porque al pueblo turbaquero no se le puede seguir cobrando por el peaje cuando la concesión ya cumplió su objetivo”, explicó Carlos Vargas, vocero del comité. Lea aquí: Sigue la lucha contra el peaje: hoy nuevo plantón en Turbaco

“¡Siga! No pague más peaje, ¡pite!”, es el mensaje que los miembros del comité ‘No Más Peajes de Turbaco’ han estado entregando desde las 6 de la mañana de hoy, viernes 8 de octubre, a los conductores que transitan en la vía La Cordialidad hacia el municipio de Turbaco o Cartagena.

“No dejaremos de protestar, de alzar nuestra voz hasta que nos escuchen y logren quitar estas casetas, pues las obras que se contemplan realizar con el dinero que recaudarán ahora no benefician en nada al municipio”, finalizó Vargas. Lea aquí: Líderes seguirán pidiendo que desmonten el peaje de Turbaco

Sin embargo, la misma ANI indicó que el peaje se quedaba pero que sería administrado por una nueva concesión. Esta información no cayó muy bien entre los miembros del comité y los residentes del municipio, por lo que las jornadas de protestas han sido repetitivas.

Los vehículos pasan sin pagar. // Foto: Aroldo Mestre - El Universal

Por su parte, desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de Guillermo Torres, ratifican su posición contra el peaje y señalaron que han liderado “reuniones en compañía del Comité No Más Peaje y representantes de la comunidad ante la Agencia Nacional de Infraestructura, pues ha sido el Gobierno nacional el que ha suscrito estas concesiones, tanto la anterior como la anunciada recientemente; el municipio de Turbaco no es parte en los contratos de concesión, lo que quiere decir en últimas que no tiene potestad alguna para dar lugar a una negociación”.

Señalaron además que: “En varias oportunidades también hemos señalado la posibilidad de tener una tarifa diferencial o la construcción de vías alternas y otras obras, pero no ha dado fruto esta negociación entre la ANI y la administración. En ningún momento ha existido un compromiso o acuerdo bilateral que apruebe o avale la existencia del peaje a cambio de los beneficios señalados previamente, los que en todo caso beneficiarían a nuestra comunidad. Lo cual ha quedado demostrado con la inscripción de mas 5.000 mil personas en el censo, quienes esperan el beneficio de la tarifa diferencial”.