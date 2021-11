Para nadie es un secreto que los turbaqueros no quieren el peaje que está en ese municipio. Por eso le han pedido de manera insistente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el desmonte de las casetas de cobro. Consideran que el nuevo proyecto que se desarrollará, con la nueva concesión que administrará este peaje, no traerá beneficios para ellos.

¿Qué pasó?

Diego Morales, vicepresidente de Planeación de la ANI, aseguró: “Acordamos realizar una mesa de trabajo para poder tomar decisiones a partir de información técnica. Convocamos al ‘Comité no más Peaje’ y tomaron la decisión de no asistir. Ellos fueron citados y se les informó directamente”.

Ante estas afirmaciones, nos comunicamos con Carlos Vargas, vocero del comité, quien señaló que él no participaba en esas mesas de trabajo. “Yo no estoy en esas mesas de trabajo. Eso es un engaño. Nosotros seguiremos con nuestras demandas”, aseveró.

Por su parte, el representante a la Cámara Silvio Carrasquilla, quien decidió unirse a la campaña para que desmonten el peaje, aseguró que sí estaban convocados, pero que el comité decidió no asistir. Lea aquí: 15 de diciembre, fecha máxima para decidir sobre el peaje de Turbaco

“El comité decidió no ir, por eso yo no fui. No podía ser desleal a lo que se acordó con el comité. Yo considero que los espacios de diálogo hay que aprovecharlos y se los dije a ellos, que la solución se podía conseguir dialogando, independientemente de los temas jurídicos”, comentó. Y añadió: “Ellos decidieron no ir porque aseguran el gerente de la concesión dio unas declaraciones la semana pasada, diciendo que el peaje no se iba a quitar, ni se iba a correr.

También porque la ANI comenzó a reunir a las juntas comunales para que les firmarán actas, como si les estuvieran socializando las obras. Esto no les pareció a los del comité”. Pese a la inasistencia del comité antipeaje, desde la ANI señalaron que continúa abierta la puerta del diálogo para buscar una solución a futuro respecto al peaje. Señalaron que seguirán desarrollando el proyecto, que unirá a Cartagena con Barranquilla en menos tiempo.