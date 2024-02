Padres de familia suspenden clases en colegio de Rocha

Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Acuícola de Rocha, en el municipio de Arjona, decidieron no enviar a sus hijos a clases debido a que el cuerpo de docentes no está completo. La institución tampoco no cuenta con rector desde al año pasado.

La situación resulta tan grave que los graduados de la promoción de 2023 recibieron su diploma sin la firma del rector, lo que puede causar problemas para ellos a la hora de acceder a la educación superior.