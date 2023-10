Padis Pastrana, una mujer rural que construye paz en San Jacinto, Bolívar

Padis Patricia Pastrana Cuitiva, es una destacada líder en el corazón de la subregión de los Montes de María, una incansable defensora del desarrollo social en su comunidad. Reconocida por su dedicación con la promoción de los derechos de las mujeres y por fomentar su participación laboral, es una voz valiente en la lucha contra la violencia. Lea: Entregan títulos de propiedad rural a familias campesinas de San Jacinto

“La defensa de los derechos humanos es crucial, ya que al protegerlos, nos protegemos a nosotros mismos. Aunque la violencia nos asuste, no debemos permitir que las amenazas nos opriman. Si actuamos con integridad, no correremos riesgos”, enfatiza Pastrana. También le puede interesar: Miel de abejas: un panal de oportunidades en San Jacinto y Montes de María

Su compromiso y labor incansable le valieron el título de ‘Mujer Rural 2022’ otorgado por She is Foundation durante el foro de equidad She is Global Forum en Cartagena de Indias.