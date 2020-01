Otro año en que colegios de Bolívar padecen por falta de docentes

El Carmen de Bolívar

Además, manifestó que aún los estudiantes no han comenzado a recibir los beneficios de la alimentación y el transporte escolar porque la Alcaldía está en el proceso licitatorio tal como lo exige la norma, pero dijo que a partir de hoy la Gobernación comenzará con el suministro que le corresponde en diferentes sedes.

San Juan Nepomuceno

Sobre el transporte para la movilización de los menores, Fernández agregó que también están en el proceso de selección para determinar las rutas y qué tipo de transporte requieren los estudiantes porque hay algunos que no pueden viajar en carro sino que requieren de una bicicleta.

San Jacinto

Castellar indicó que aún la Gobernación no ha nombrado a los funcionarios de servicios generales (aseadoras) y a los vigilantes.

Resaltó que para el transporte escolar están pidiendo concepto a las autoridades competentes porque el tipo de vehículo que exige la ley ellos no lo pueden utilizar porque las vías rurales se encuentran en mal estado.

Tiquisio

En cuanto a la contratación que debe realizar la Secretaría de Educación de Bolívar de vigilantes y servicios generales, el funcionario dijo que aún no han nombrado a nadie, y les preocupa porque en el casco urbano está la institución principal, la cual alberga un poco más de 2.000 alumnos y diariamente deben hacerle aseo para evitar que se represe la basura, tampoco cuentan con servicio de vigilancia.

Mompox

No tienen vigilancia ni servicios generales y debido a ello en días pasados se presentó el robo de unos computadores. El servicio de transporte escolar, sobre todo en veredas, está a cargo de las alcaldías municipales ya que la Gobernación no contrata este servicio.

“Ya abrimos la licitación para contratar la alimentación y transporte escolar por medio de la Ley 715, el pasado jueves abrieron los pliegos licitatorios y esperan que en 45 días termine el proceso, nos estamos siguiendo por una directiva de la Procuraduría General de la Nación porque el año pasado no hicieron la planeación para la contratación”, advirtió el secretario.

Magangué

San Jacinto del Cauca

Turbaco

Pinillos

La institución inició clases faltándole el docente de sociales y uno en primaria en la sede principal Rufina Vieja, además de la sede La Unión y Rufina Nueva. Por el momento no cuentan con vigilantes ni aseadoras.

“El año pasado nos nombraron una aseadora en septiembre, me llamó y me dijo que no han vuelto a hacer contrato con ella y es urgente el tema, la limpieza la están haciendo estudiantes, padres de familia”, sostuvo el rector, Edilberto Reinel.

En infraestructura hay cinco salones terminados y falta un salón por arreglar, no tienen laboratorio, sala de informática, biblioteca, ni restaurante escolar adecuado para que los estudiantes reciban una buena alimentación.

“ Los recibían en una casa arrendada pero la secretaría de Salud del departamento cerró el restaurante porque no estaban las condiciones aptas en materia de higiene”, dijo el docente.

Algo más que los aqueja es la falta de moviliario, “la Gobernación nunca nos ha regalado ni una silla, con el poco recurso del colegio los he ido comprando”.