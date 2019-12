“Otra Navidad sin Humberto”: mamá de soldado desaparecido

Pasó el tiempo y Richard no volvía a su casa y tampoco llamaba a su mamá, por eso un día la señora Martina decidió ir al puesto de control que quedaba en el punto conocido como La Feria, en El Carmen, donde había un puesto del Ejército, para que le dieran alguna información, pero le respondieron que no sabían nada del soldado Hernández.

Mientras mira las fotos que alcanzó a tomarle a su hijo menor, habla sobre el dolor que lleva en el alma desde que este desapareció, dice que nunca se le va quitar esa sensación de tensión en el pecho hasta que no sepa la verdad de lo que le pasó a su retoño.

Martina cuenta que cuando se encontraba con los compañeros de su hijo también les preguntaba, pero ellos le decían que desde que había salido del Batallón no lo habían vuelto a ver.

La madre asegura que lleva 19 navidades esperando el regreso de su hijo, quien era el último de seis hermanos y una de sus adoraciones porque era quien más la apoyaba económicamente en ese entonces.

Dice que su vida cambió por completo porque se ha enfermado, tiene problemas de presión arterial y pasa noches enteras pensando y llorando a su hijo.

“Algunas veces creo que va a llegar y me va a tocar la puerta, que me va a llamar y me va a abrazar, y mientras eso sucede solo espero que se cumpla la voluntad de Dios”, indicó la mujer.