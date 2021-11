“No queremos seguir con estas aguas estancadas. En Villanueva no hay alcantarillado y por eso las aguas, muchas veces, salen a las calles. Desde que arreglaron los andenes y dejaron la vía en mal estado, este problema del agua ha aumentado y no queremos más enfermos”, comentó Ayola.

Por ello los habitantes de El Pueblo enviaron cartas y fotos al alcalde del municipio, pidiéndole una solución inmediata para esta problemática. Pese a esto, aseguran que no han tenido respuesta.

Se creía que un menor de 10 años que vive en la mencionada calle tenía síntomas de dengue, teniendo en cuenta la proliferación de mosquitos por las aguas estancadas. “Gracias a Dios los resultados médicos indicaron que no era dengue, pero sí nos asustamos”, dijo otro residente.

La petición

“Lo que nosotros queremos es que nos ayuden a sacar este agua. Que nos terminen de arreglar la calle para que no se estanque más este líquido, que causa malos olores. No se le está haciendo veeduría a esta situación, no se pronuncian la Secretaria de Salud municipal ni Planeación. ¿Qué están haciendo los entes encargados ante esta problemática? ¿Qué medidas de prevención y promoción se están tomando? Necesitamos respuestas y soluciones”, finalizó Ayola.

Desde la Alcaldía indicaron que tienen conocimiento de esta situación y que trabajan en un proyecto para culminar la pavimentación de varias calles del municipio, pero que debido a la temporada de lluvias no han podido ejecutar las obras.