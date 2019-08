No pierden la esperanza de hallar a sus familiares perdidos forzosamente

María Mercedes Elles Cervantes de 62 años, dice que su hijo Óscar Alfonso Cantillo Elles, quien tendría 35 años, desapareció en Cali cuando era suboficial del Ejército.

“Él estaba estresado porque en el batallón se perdieron unas armas y el coronel lo culpaba a él, mi hijo llegó a Turbaco pero lo noté preocupado y me dijo que tenía un problema en Cali, pero que no era de él; llamé al coronel para saber qué había pasado y me dijo que era una equivocación”, relató doña Mercedes.

Cuando su hijo regresó a Cali no se comunicó con ella y eso la preocupó, llamó al coronel para preguntar por el joven y su respuesta fue que no sabían de él y que pusieran la denuncia en Cartagena mientras él la pondría en Cali.

“Una señora llamó diciendo que un muchacho le pidió comida y le había dado mi número, yo después me comuniqué y dijeron que lo habían mandado para el Batallón en Barranquilla y estuvo hospitalizado. Yo estuve con él allá 8 días, pero el coronel insistía que se lo mandara, que allá le seguían el tratamiento”, relató con sus ojos aún tristes doña María.

Ella lo envió y a los cinco días de estar su hijo en el dispensario le dieron de baja y hasta el sol de hoy no sabe nada de él.

“Para mí toda la responsabilidad recae sobre el coronel porque no me llamó a decirme que lo fuera a buscar o mandarlo. Usted puede imaginar la incertidumbre que tengo, ya van 17 años. En esto me ha apoyado mi hija y personas que he ido encontrando y me han ayudado mucho”, relató.

Ha estado en todos los entes buscando ayuda, Fiscalía, Personería, Procuraduría pero no se ha sentido respaldada, le dicen que están investigando, pero no avanza nada.

Todo esto por lo que ha pasado la motivó a acercarse a personas que trabajan con el tema de víctimas y encontró ángeles, como ella misma les dice.

“Hace casi 4 años Mario Ruiz ha estado conmigo y ha sido como un hijo, esto no es fácil pero hay que persistir, otras mamás y familiares nos hemos unido para llevar este proceso y motivarnos para hacer las cosas.

Nunca he perdido las esperanzas y la fe tampoco, quiero saber qué pasó con él, le pido una respuesta al Ejército”.

El expediente de Óscar está en la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas.

Así como a María, me encontré con varias familias que han perdido a sus seres queridos, es el caso de Bertha Méndez y Carlos Arturo Forero, son bogotanos y padres de Diego Alejandro Forero, quien se perdió el 1 de junio de 2016 cuando trabajaba en Cartagena, él ya llevaba seis años viviendo en la ciudad.

“Un día salió a comprar unas cosas para la casa como a las 6:30 de la tarde y no se supo más de él. Pusimos denuncio en la Fiscalía pero todo ha sido imposible. Tenía dos años y medio de vivir con una muchacha en el 20 de Julio, ella nos avisó. Eso fue hace tres años y tres meses”, sostuvo Bertha con lágrimas en sus ojos.

“Guardamos esperanza que algún día lo encontremos en alguna parte, porque pasa un año y el otro y la Fiscalía no sale con nada. Son muchas las personas desaparecidas y secuestradas en este país, pero uno se da cuenta y se siente humillado que aparecen si son familia de alguien pesado, pero si es una persona del común no pasa nada”, dijo por su parte Carlos.