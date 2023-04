Mujer y sus hijos rogaban que no mataran al padre de la familia... fue en vano

Más de 30 barrios no tendrán luz este domingo en Cartagena, ¿está el suyo?

A mis escasos once años, empecé a entender la bajeza en la que la guerra, el conflicto armado o como quisieran llamarle, podía convertir a las personas: la señora, a punto de convertirse en viuda, suplicaba a fuerza de lágrimas que no asesinaran al Siete Chichas y sus hijos -todos eran chicos, la mayor tendría mi edad- intentaban aferrarse a él para impedir la desgracia de la que todo el pueblo acabaría siendo testigo. Recuerdo que la señora, con rabia, reclamaba que la ayudaran, pero ¿qué podían hacer los adultos mortales frente a tantas armas y tanta maldad junta?

Aquella noche sentí en aquel llanto un inenarrable dolor, una rabia sorda y un desespero infinito, pero encontré dentro de mí más miedo y más dolor de barriga. Tuve físico pánico de convertirme, alguna de aquellas noches, en esa futura huérfana que intentaba aferrarse a su papá mientras un montón de desgraciados armados lo conducían hacia una de las salidas del pueblo para fulminarlo a balazos. Miedo, por haber nacido en un pueblo donde no había ni Policía y el Ejército pasaba apenas a veces. Donde nadie podía hacer nada ante un arma. Donde Siete Chichas no tuvo más opción que caminar hacia su espantosa muerte mientras escuchaba el desgarrador llanto de los suyos. Nadie merece morir así, pensaba yo, a mis once años, cuando escuché los balazos y después, cuando supe que sus otros familiares tuvieron que ir a recoger sus restos y lo que regresó a su casa fue un cadáver en una hamaca. Lee además: Las escenas macabras que algunos han normalizado

Este recuerdo “no es una narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente”, como dice un pedacito de ‘¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad’, el informe general del Grupo de Memoria Histórica que se imprimió en julio de 2013 y nos reveló que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ocasionó la muerte de por lo menos 220.000 personas.

“De estas muertes el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes; es decir que aproximadamente ocho de cada diez muertos han sido civiles, y que, por lo tanto, son ellos -personas no combatientes, según el Derecho Internacional Humanitario- los más afectados por la violencia”, dice el informe, y matiza: “Su dimensión es tan abrumadora que si se toma como referente el ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición de la población de ciudades enteras como Popayán o Sincelejo”.