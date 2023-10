“Mi secuestro: me pusieron un fusil en la cabeza, me decían ‘hijito de papi’”

“Me dijeron que era hijo de ‘papi y mami’ y me llevaron caminando unas cuatro horas hasta un campamento, aunque a otros se los llevaron en vehículos. Conocían toda mi vida y hasta las cosas de mi papá. Durante el tiempo que estuve secuestrado nos ponían a limpiarles sus botas y hasta a armar barricadas con sacos pesados; algunos nos daban tratos deshonrosos. (...) Nadie sabe cómo es el trauma de vivir con una escena de estas con más de 20 años, pues cuando me liberaron por el pago, me pusieron el fusil en la cabeza y me dijeron que como denunciara ya sabía quiénes iban a pagar por eso”, relató Eduardo, quien concluyó diciendo que espera que con estos procesos en la JEP haya una reconciliación entre víctimas y excombatientes.

“Lo que espero es que haya una reconciliación. Hay gente que no quiere la paz, pero quiero que se reconcilien tanto la persona que ataco, como la que fue atacada. Ellos (los que atacaron) también tenían familias; uno de ellos me dijo que él no eligió hacer eso, sino que lo obligaron, pero no se dieron cuenta del daño tan grande que hacían. Después lo entendí y tuvieron que pasar más de 20 años para que me atreviera a contar esto”, finalizó.

La audiencia de la JEP en Marialabaja sigue y están escuchando los testimonios de más víctimas de secuestros y de representantes de colectivos de víctimas.

*Nombre cambiado de víctima por seguridad