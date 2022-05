El pasado 11 de mayo se realizó un consejo extraordinario de seguridad con el fin de hacer un balance de las consecuencias que dejó el paro armado en Bolívar y entablar estrategias junto con la Fuerza Pública para evitar la continuidad de acciones violentas y coercitivas en el departamento.

“Es lamentable que un puñado de hombres aterroricen y decidan quién vive y quien no si no se obedecen las condiciones de un grupo al margen de la ley. Este tipo de situaciones no las podemos tolerar y no las vamos a tolerar en nuestro territorio”, dijo Vicente Blel, gobernador de Bolívar.

En el consejo estuvo presente la Armada Nacional, la Policía de Cartagena, Bolívar y Magdalena Medio, la Procuraduría Seccional de Bolívar y la Defensoría del Pueblo. También estuvieron, de manera presencial y virtual, los alcaldes municipales.