Lepra: 17 casos en Bolívar en 2019

Cada 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, una enfermedad que en Bolívar afectó a 17 personas durante 2019.

Los casos fueron detectados a través del mecanismo de búsqueda activa que hace parte de la política de detección y atención de pacientes con lepra que adelanta la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de la Salud.

Según el referente de la Lepra y Tuberculosis de la sanidad bolivarense, Ramiro Pereira Lentino, la lepra es una patología hoy curable si es detectada a tiempo. “Los 28 de enero se conmemora el día de la lucha mundial contra la lepra y es importante resaltar hoy día algunas actividades que ha realizado la Secretaría de Salud en los últimos cinco años frente a este evento de salud pública, una enfermedad que data de épocas antiguas y que adquiere notoriedad en los años de Cristo a través de las narraciones bíblicas”, afirma.

Sobre ella, el profesional advierte que “es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite de persona a persona, teniendo la característica de que debe permanecer al menos seis meses un ser humano compartiendo con otra persona infectada para que se pueda desarrollar la enfermedad, además de tener una predisposición genética para que el Bacilo de Hansen pueda desarrollarse”.

En cuanto su impacto en Bolívar, asegura que el departamento ocupa el sexto lugar a nivel nacional con una incidencia relativamente alta, teniendo en cuenta que en 2016 se presentaron 17 casos significativos, cifra que en 2017 y 2018 aumentó a 22 y el año pasado retornó a 17 casos.

Según el doctor Pereira Lentino, las cifras a pesar de que parecen bajas, tienen una gran importancia a nivel nacional y mundial.

“Para nadie es un secreto que la lepra en la mayoría de los casos no es diagnosticada a tiempo, razón por la cual se convierte en un problema de salud pública porque el manejo y el conocimiento de la mayoría de los galenos de hoy no es lo suficientemente profundo para que se asuma que una persona pueda tener lepra de acuerdo a la clínica que presentan, y, entonces, como es de evolución lenta, no duele , no rasca, sino que se manifiesta a través de manchas blancas parecidas a un hongo, el paciente entonces no le da importancia y al cabo de un tiempo vienen unas lesiones de tipo irreversible que terminan incapacitándolo y trastornándole su calidad de vida”, puntualiza.

Estadísticas

De ese corte de cinco años, según el referente departamental de Lepra y tuberculosis de Bolívar, se encontró que los municipios que más presentan casos en estos años son, en primer lugar, Magangué, cuyos corregimientos de Coyongal y Barbosa son las poblaciones con mayor nivel de incidencia.

A estos, le siguen los municipios de San Pablo, Río Viejo, Morales y Santa Rosa del Sur. “En esos cinco municipios se encuentran concentrados los casos que de una u otra manera han producido un efecto negativo en muchas familias, porque tenemos bastantes casos con discapacidad, que se traducen en daños irreversibles en las extremidades inferiores y superiores, porque la lepra ataca al Sistema Nervioso Periférico quitándole la movilidad y la utilidad del miembro, afectándolo así para el resto de la vida del paciente”, aseguró el doctor Pereira.