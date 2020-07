Las Fiestas de la Virgen en cuarentena en El Carmen

La procesión inmarcesible

No recuerdo ningún evento, catástrofe o amenaza que impidiera que un 16 de julio los carmeros sacaran en sus hombros la imagen de la Virgen del Monte Carmelo, para pasearla en el barrio arriba y devolverla pasada la medianoche en medio de los fieles que se agolpan en la plaza para ver a su santa patrona.

El pueblo confinado

El COVID-19 recogió a la Virgen, pero no a sus devotos. La administración municipal se ha inventado varias tácticas para que los carmeros mantengamos la cuarentena inteligente, practiquemos el distanciamiento y nos recojamos en casa, pero esas medidas parecen cada vez más insuficientes.

Con casi 50 casos confirmados, cuatro fallecidos y un lote de policías contagiados, estos días – festivos por tradición – pueden ser el escenario de un desorden más grande que el de los tres puentes festivos anteriores.

En la mañana del 4 de julio, a pocas horas de que empezara a regir el toque de queda y la ley seca a las que el alcalde ya nos tiene acostumbrados para evitar aglomeraciones, el panorama en el centro del pueblo era el de un sábado normal. Lo único que indicaba que seguíamos en pandemia era que la mayoría de las personas transitaba las calles con tapabocas.

“Ya lo sabe, ¿verdad? Este año no hay na’ de eso. Ni procesión, ni na’”, me dijo un vendedor de tintos mientras le tomaba fotos a una solitaria imagen de la Virgen del Carmen ubicada a un costado del santuario. Su frase resume la ausencia de vendedores de artesanías que cada año armaban feria en la plaza, la falta de feligreses al pie de la Santa que está en la entrada del pueblo y que por estos tiempos ya estaba llena de velas prendidas y otras derretidas; resume las puertas cerradas de la iglesia y el ruido de la zona comercial que solo suena a comercio y no tiene de fondo ninguna canción referente a la patrona.

Lo que no se lleva la pandemia es el invierno, las brisas mojadas, las tardes oscuras y los aguaceros repentinos de julio, que los viejos relacionan con bendiciones de la Virgen. La pandemia no quita que en cada casa de creyentes haya ahora una copia pequeña de la Santa, rodeada de flores silvestres y velas de agradecimiento. Y no se acaba tampoco el ímpetu con que el párroco Leopoldo se mudó al mundo digital para llevar la novena de la Virgen a las casas de los devotos, que ya tienen más de tres meses sin pisar las baldosas del santuario.

A partir de este 7 de julio los carmeros viviremos las fiestas de manera muy distinta a lo que siempre vivimos, pero desde que empezó este mes, en algún momento de la tarde, el cielo se nubla, corre la brisa y amenaza la lluvia, como si la naturaleza anunciara que con ella no hay pandemia que pueda y que el día de la Virgen del Carmen caerá un aguacero como casi todos los años y a la hora acostumbrada.