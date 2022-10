La víctima del conflicto que quiso ir más allá de su condición, ¿cómo lo hizo?

Una vida de trabajo

“Teníamos que cumplir las ordenes de ellos, llámense guerrillas o paramilitares. Los requerimientos eran demasiado fuertes, no sabíamos a quien se le debía acatar dichas pretensiones, entre esas amenazas fueron asesinados dos familiares de mi esposo y eso nos obligó a salir de la zona, dada la incapacidad para sobrevivir en caso de quedarnos allí”, explicó Marina.

A Marina no le gusta recordar fechas que emocionalmente le pueden alterar la tranquilidad, sin embargo en su mente está marcado que en el año 2000 debió abandonar con su familia el corregimiento de San Pedro Consolado, zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, dada la presencia de grupos al margen de la ley que constantemente ejercían intimidaciones en la población.

Su lucha constante

“El problema social que tenemos es que el barrio se creció y mucha gente ha comprado en esta zona, pero lo tienen estigmatizado por el hecho de que las manzanas 1 y 4 son habitadas por desplazados. A eso le llamo discriminación, estamos acá y no le hacemos daño a nadie, por el contrario nos caracterizamos como unidos. En nuestra condición de desplazados tenemos participación en las mesas de construcción de políticas públicas de atención a la mujer. En cada cuatrienio incluimos programas para sacar adelante nuestros proyectos, entre ellos, la construcción de un hogar de paso para atender a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. De lograr esa meta, podría decir que el día en que me vaya a la tumba, me voy satisfecha”, concluyó Marina.