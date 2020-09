‘De esto se puede vivir’

Es por este motivo que tanto Graciela como Ana piden apoyo para poder abrir su propio taller y seguir enseñando a niñas y niños sobre el tejido y así perpetuar la tradición, pero además de eso también para tener un canal de ventas estable y económicamente sostenible.

“En San Jacinto yo me he dado cuenta de que hay un problema, y es que aparte de que los jóvenes ya no quieren tejer porque no ven rentable el tejido, hay muchos jóvenes en la zona rural que no conocen lo que es un proyecto de vida. Entonces, ¿qué hacen? Llegan hasta noveno grado y como los papás no tienen recursos para que terminen su bachillerato, las niñas se dedican a tener hijos y los hombres al campo. Eso no está mal, ser ama de casa es una de las profesiones más valiosas del universo, pero ellos no tienen a nadie que les diga que pueden tener un proyecto de vida, que pueden ser económicamente independientes para salir adelante, que con una paleta en mano se puede tener una carrera, que con ella pueden pagarse sus estudios, pueden alimentar a su familia, pero para eso debemos trabajar con la comunidad para que sepa cuál es el precio justo, que esto no vale 35 mil pesos, que esto implica tiempo, dedicación y amor y ese amor hay que inculcárselo a los jóvenes”, indica Ana.