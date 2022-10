La profe Lourdes Arnedo, tocando corazones en Arjona

De tienda en tienda recolectando alimentos. Así anda todos los días Lourdes Arnedo Caicedo, una mujer que hoy abriga a 46 niños con edades entre los 2 y 6 años, a quienes les ofrece almuerzos y educación en una casa que le entregaron para que desarrollara sus actividades en el barrio Soplaviento, en el municipio de Arjona. (Lea: Hay tragedias que se sufren entre flores: el suplicio de Maribel Contreras)

Lourdes es arjonera y nació hace 59 años. Es administradora de empresas, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena. Relata que la pasión por ayudar a los demás nació desde joven, cuando a través de la televisión en algunos programas trataban temas relacionados con los problemas sociales y de la vulnerabilidad de los habitantes de varias poblaciones del continente africano, en el que se reflejaban los grandes niveles de pobreza y fallecimientos de niños por culpa del hambre. (También le puede interesar: El Pisi clama por ayuda en Arjona: su casa está a punto de desplomarse)

“Yo me sentía impotente, no podía soportar ni mirar esas escenas, eso me causaba mucha tristeza y lloraba cada vez que presentaban en los noticieros la muerte de niños por falta de comida. Desde entonces la sensibilidad me fue embargando y me dediqué a trabajar y ayudar a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad en Arjona, en la zona periférica, pues no quería que llegáramos a esos puntos extremos, cuando podemos ayudar para evitarlo”, contó.