Institución Educativa en El Carmen se inunda con aguas residuales

Los estudiantes, docentes y directivos de la Institución Educativa Gabriela Mistral, en El Carmen de Bolívar, suspendieron las clases desde el pasado viernes, en protesta por las condiciones de insalubridad que se han generado a causa de las inundaciones de aguas putrefactas provocadas por un caño que está muy cerca al plantel.

El rector Eleazar Sandoval Martínez sostuvo que se les está presentando una emergencia por el estancamiento de agua, la cual provienen de un arroyuelo que está en el barrio El Tendal, que requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades.

El docente señaló que no es la primera vez que eso sucede, ya que meses atrás también se vieron afectados porque las pozas sépticas de la institución colapsaron y hubo un desbordamiento, y ellos tuvieron que asumir toda la intervención porque la administración municipal, al parecer, hizo caso omiso a al petición que ellos le hicieron.

Sandoval también dijo que tienen problema en la infraestructura que tiene en riesgo a unos 1.127 estudiantes entre primaria y bachillerato, ya que tampoco ha sido priorizada para ser atendida con recursos de calidad educativa.

“La falta de intervención es lo que está generando ese tipo de situaciones, ya que el desagüe del plantel es deficiente y afecta a todo el colegio, y dificulta para dictar las clases ya que no podemos tener a los estudiantes en esas condiciones”, precisó el rector.

Agregó que el municipio recibe recursos para atender a las instituciones educativas, y desconoce los motivos del por qué la sede principal no ha sido tenida en cuenta por ninguna administración para fortalecer su planta física, la cual está deteriorada debido a la humedad.

Sandoval Martínez expresó que no sabe porqué la secretaria de Educación de El Carmen, Modesta Muñoz, dijo que la sede principal está en riesgo ya que ahí no han realizado ningún tipo de estudio para determinarlo y porqué supuestamente la relación entre la institución y la Alcaldía no son las mejores, lo que molestó a los profesores y estudiantes, ya que ellos siempre han estado en disposición de trabajar.

“A la institución por concepto de gratuidad le llegan $82.000 millones, de los cuales 12.000 millones de pesos son destinados a la contratación de un contador y a la compra de pólizas, y el 70% restante debería utilizarse para mejorar la educación, pero en su gran mayoría son tomados para el mantenimiento del plantel, y es un recurso muy poco para las necesidades que tiene la escuela”, añadió.

Los estudiantes también exigieron espacios limpios donde recibir sus clases, tal como lo hizo Ana Carolina Vides, estudiante de once grado, quien aseguró que tienen miedo de continuar en los salones ya que teme que se genere una emergencia, como por ejemplo, que comiencen a presentarse casos de dengue en los estudiantes.