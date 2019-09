Van 1.570 casos de dengue en Bolívar en lo corrido del año

Muy a pesar de que la Secretaría de Salud de Bolívar ha realizado campañas de sensibilización, educativas e intervenido algunos municipios por la problemática del dengue, las actividades no han sido suficientes.

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud (INS), Bolívar es uno de los departamentos donde ha habido un incremento por encima de lo esperado. Durante el 2019 se han reportado dos muertes probables por dengue: Santa Rosa con 1 y El Carmen con 1.

Al 17 de agosto de 2019 en Bolívar han habido 1.545 casos de dengue, casos graves han sido 25, para un total de 1.570.

La Secretaría de Salud departamental sostuvo que a la semana epidemiológica 33 (del 11 al 17 de agosto) de 2019, el municipio de Villanueva notificó al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -Sivigila departamental, 77 casos de dengue, de los cuales 73 corresponden a dengue sin signos de alarma y 4 a dengue grave, de los cuales, solo 18 están confirmados por laboratorio.

Y es que precisamente en este municipio hace más de una semana murió la niña Sharik Pérez Yaar, de 13 años, y su familia asegura que fue por dengue.

“La sobrina de mi esposo falleció la semana pasada a causa del dengue y hay más casos, la Secretaría de Salud no está haciendo nada porque después de lo que pasó con la niña hay nuevos casos, la secretaría debería ir allá porque no somos las únicas personas con un familiar con dengue”, dijo Rebeca Carreazo.

La mujer manifestó que en el centro de salud no le dieron la debida atención a la menor de edad, que solo la dejaban unas horas en el puesto de salud y luego la mandaban a la casa, “porque a la niña durante una semana la llevaron día por medio y lo que hacían era mandarla para la casa, porque en ese caso lo hubiesen remitido y ni siquiera lo hicieron”, narró Carreazo.

La Secretaría de Salud manifestó que en lo corrido del año, desde el Programa Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis se han hecho actividades en varios municipios, en coordinación con la Secretaría de Salud municipal como educación en salud sobre el correcto lavado y cepillado de depósitos para evitar los criaderos del vector transmisor de dengue - chikungunya - zika.

“Cuando nos informaron sobre el caso de Sharik Pérez Yaar, se solicitó y nos enviaron la historia clínica de atención de esta paciente, la cual fue auditada por los médicos del programa de ETV y Zoonosis, quienes determinaron que no se puede dar un diagnóstico de dengue porque a esta paciente no le fueron realizados exámenes confirmatorios y en las dadas por los médicos tratantes, no se registra dengue como impresión clínica ni como diagnóstico. Se resalta que, al día de hoy, este caso no está notificado al Sivigila”, informó la Secretaría de Salud departamental.

Hablando del municipio de El Carmen de Bolívar, la secretaría dijo que se han reportado al Sivigila 128 casos, de los cuales solo 24 casos fueron confirmados.

La incidencia de dengue a nivel departamental se estima en 190,6 casos por cada 100.000 habitantes, registrándose las tasas más altas en los municipios de: Córdoba con 50 casos, Santa Rosa del Sur con 245, Pinillos con 19 casos, San Juan Nepomuceno con 144 casos y Margarita con 8 casos.