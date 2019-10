Habitantes de Las Palmas, San Jacinto, denuncian mal estado de la vía

Los habitantes del corregimiento de Las Palmas, en el municipio de San Jacinto, denunciaron el mal estado en que se encuentran los 16 kilómetros de la vía de acceso, la cual los tiene incomunicados.

Lorenzo Tapias Arrieta, habitante del corregimiento y afectado, aseguró que es un riesgo salir últimamente ya que pueden sufrir un accidente por la cantidad de huecos que tiene la carretera.

“Nosotros la utilizamos por necesidad, pero corremos riesgos al transitarla, y nos estamos demorando hasta tres horas para poder llegar hasta el casco urbano y otras poblaciones cercanas”, sostuvo Tapias Arrieta.

También aseguró que los estudiantes se están viendo perjudicados porque no están asistiendo a clases, los de bachillerato no pueden llegar a San Jacinto y los docentes, que atienden a los de primaria en Las Palmas, no pueden desplazarse por el mal estado de la carretera, que ha empeorado por el incremento de las lluvias.