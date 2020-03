Galerazamba y Lomita Arena padecen sin agua

Aseguran algunos residentes de Lomita Arena que en algunos sectores, como La Ceiba, llevan 45 días sin el servicio de agua potable, pese a que cuentan con pozos de agua. Sin embargo, refieren que estos están ubicados en un predio particular y quien los maneja solo les envía el agua cuando la administración le paga.

“Lastimosamente, los pozos los construyeron en un predio particular y cuando al señor no le pagan no hay agua, porque el señor no bombea. Es algo que tiene que cambiar, porque una sola persona no puede jugar con el pueblo entero, por lo menos en mi barrio La Ceiba llevamos más de 45 días sin recibir un poco de agua”, indicó Marelbis Hurtado.

Pero si en Lomita Arena el agua no llega, a 7 kilómetros de ahí, en Galerazamba, mucho menos. Pese a que el año pasado recibieron un sistema de acueducto independiente y nuevo, es más lo que este pasa apagado, que funcionando. Dicen pobladores que llevan tres meses sin recibir una gota por las grifos de sus casas.

Enrique Porras, uno de los afectados, explicó que el problema en este corregimiento es que el sistema de bombeo tiene algunas fallas técnicas y mientras no sean resueltas, nunca podrán tener funcionando el acueducto al 100%.

“Lo que pasa es que hay ciertas fallas técnicas, se necesita un transformador de mayor capacidad para que pueda mover las bombas, la planta no se está prendiendo porque hay fallas del transformador y no alcanza a darle las revoluciones suficientes. Nosotros lo único que pedimos es que el gobierno nos ayude a corregir esas fallas a fin que tenga un normal funcionamiento”, anotó.

En ambas poblaciones precisan que, de igual forma cuando se pone en marcha el sistema, el agua que se bombea solo alcanza para abastecer un 30% de la población, mientras el 70% restante debe comprar tanques de agua por mil pesos o esperar que lleguen los carrotanques a repartir, lo que ocurre pocas veces a la semana y tampoco da abasto para todos, pues en cada corregimiento hay cerca de 4 mil habitantes.