Leidys Andrea Suárez Salas, de 16 años, ganó el concurso “Adolescentes que inspiran”, organizado por la Secretaría de la Mujer y Gestión Social de la Gobernación de Bolívar.

La joven cursa grado 11 en la Institución Educativa de Taligua Nuevo y a continuación compartimos el texto con el que ganó:

Una mirada holística del feminismo bolivarense en la actualidad

El feminismo según la RAE es “Movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservado para los hombres” en Colombia este movimiento social ha tenido un gran auge en los últimos treinta años, debido a los respaldos constitucionales que desde 1.991 se vienen promulgando, como lo es principalmente su participación en la política y en otros sectores como la ciencia, investigación, educación, entre otros, donde son reconocidas por sus trabajos y producciones intelectuales, sin embargo como se comprende el feminismo hoy día, se debe repensar desde nuestro contexto su función en la sociedad.

Partiendo de la anterior definición es preciso mencionar que en la actualidad el papel de la mujer es más dinámico en la sociedad, se ha normalizado que una mujer desempeñe roles que anteriormente solo los hombres estaban facultados para hacerlo, dejando atrás este idola specus1 vemos como la mujer asiste a la universidad, lo que le permite desempeñar papeles importantes, como Diana Trujillo, la ingeniera aeroespacial colombiana que trabaja en la NASA. En el campo de la política, la mujer es lideresa de proyectos que permiten el desarrollo social del país, entre el 2015 y el 2019, las gobernaciones pasaron a ser de un 3% a un 16% ocupadas por mujeres y las estadísticas de estas mismas en las alcaldías tuvieron un aumento del 2%, asimismo se podría decir que en nuestro estado muchas son las que ocupan cargos públicos importantes, como Claudia López en la alcaldía de Bogotá, Clara Luz Roldán gobernadora del Valle del Cauca, la mitad del gabinete ministerial que está compuesto por mujeres, Marta Lucía Ramírez vicepresidenta y Angélica Carpio alcaldesa de Talaigua Nuevo; son algunos casos concretos de mujeres en la política Arango, C et al (29 de junio 2020).

No obstante cuando hablamos de la mujer bolivarense como feminista creo que aunque se ha hecho un avance y ha habido inclusión de ella en aspectos multidimensionales, Bolívar necesita que sus mujeres sean consagradas por el espíritu radical del feminismo, ya que en el departamento los grupos feministas no tienen tanto poder como en otras zonas del país, Bogotá por ejemplo donde se encuentran la mayor parte de estos grupos que tienen reconocimiento legal ante el gobi erno de Colombia. Es posible que esto tenga un arraigo cultural donde el rol de la mujer era enmarcado en las labores del hogar que aún se evidencia con frecuencia en las zonas rurales donde también el acceso y cobertura educativa parece llegar a pasos lentos. En el departamento de Bolívar, el feminismo es mínimo, se ve en algunas estudiantes universitarias, y en un grupo llamado “Movimiento social de mujeres de Cartagena y Bolívar” en el cual, algunas mujeres de la ciudad de Cartagena se han sumado a algunos eventos. No obstante, este no es un grupo bien formalizado, sino más bien una serie de manifestaciones que se han cobijado bajo ese nombre debido a los 31 feminicidios ocurridos durante la pandemia y el caso de un funcionario público que tiene dos denuncias de violencia sexual y de genero contra jóvenes universitarias. Desde mi perspectiva, este grupo tiene bases bien fundamentadas, pero el trabajo que debe hacerse para establecer el feminismo en su óptima expresión tanto en el departamento como en el naciente grupo debe realizarse a través de:

- Manifestaciones no solo a raíz de un delito, sino constantes, a través de los medios de comunicación y saturación de las redes sociales con el fin de hacerse sentir en todo el departamento de Bolívar y con actividad publicitaria, mostrar los logros del grupo, acontecimientos importantes y mensajes de apoyo que representen lo que significa pertenecer a este movimiento.

- Alianzas con los pequeños grupos de jóvenes universitarios y demás grupos manifestantes interesados en trabajar por esta causa en especial de los pregrados de psicología, sociología, trabajo social, entre otros, sería interesante que desde las universidades se tuviera en cuenta la participación y acciones de ellos en estos movimientos.

- Creación de un cargo como secretaria en cada municipio del departamento, para que esta sirva de puente, y así lograr que desde Cartagena se sepa lo que pasa en cualquier lugar del Bolívar, de este modo se les brinda apoyo a las bolivarenses, se gana feministas, se pueda luchar y exigir la equidad de género. Este punto es muy importante ya que hay municipios de difícil acceso y comunicación en el que la ley suele tardar en llegar, pero implementando esta estrategia, si en el sur de Bolívar violan a una niña, es causa de revolución no solo en su municipio, sino que su historia es contada en todo el departamento, imposibilitando el pasar por alto el delito.

- Intervención desde sus diversos roles en la construcción de políticas reales y eficaces que ayuden a mejorar la calidad de vida, porque de nada sirve iluminar una ciudad con velas como acto simbólico si no se logra conseguir una mamografía en un colapso al que se le llama “sistema de salud”, en este sentido es importante también resaltar que se deben implementar mejores sistemas educativos y programas dirigidos a toda la población que promuevan la concientización sobre algunas enfermedades que solo afectan al sexo femenino y por ende nuestro sistema de salud no las atiende debidamente o las subestima, como la endometriosis, que aunque ha cobrado la vida de muchas mujeres está estereotipada como un fuerte cólico menstrual, cobrando la vidas de manera silenciosa.

En conclusión, se debe resaltar que el rol de la mujer en la sociedad ha cobrado gran importancia en los últimos años, dicho papel debe ser utilizado para fortalecer el feminismo que ya hay en la zona a nivel local y departamental. No obstante el camino es largo, aún se necesita de mujeres valientes que con el apoyo del estado logren seguir luchando por la equidad de género; razón por la cual el movimiento debe sentar bases fuertes e implementar estrategias contextualizadas que proporcionen no solo justicia ante los violadores, sino también un mejor sistema de salud, un creciente rol de la mujer en la política y una mejor calidad de vida para el género.

Escrito por: Leidys Andrea Suarez Salas