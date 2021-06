Los vehículos están tomando vías alternas, pues solo se permite el paso de ambulancias.

“Desde la Alcaldía nos están mostrando el supuesto apoyo con el acompañamiento desde la Policía de Tránsito, para que no haya ninguna dificultad con algún mototaxista o alguien que venga en un carro o en otro vehículo, y los policías del municipio también nos están acompañando que esto no se vaya a mayores o se apliquen ciertos vandalismos, que me parece horror usar esa palabra. El alcalde apoya y nos respeta el derecho a la protesta”, agregó la joven, quien se alista para disfrutar de un sancocho comunitario.

((NOTICIA EN DESARROLLO))