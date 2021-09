“Tengo un negocio en mi casa de impresiones y copias. Cuando regresé a Zambrano lo puse porque vi que estaba esta necesidad en la comunidad, y también para ayudarme económicamente, pero solo dispongo de una impresora y una fotocopiadora y cuando se me daña una, voy perdiendo”, dijo María Vergara, quien hace unos días fue beneficiada por la Unidad de Víctimas para ampliar su negocio.

“Vi la convocatoria en la página de la unidad y accedí a la oferta, pero no pensé que pudiera ser seleccionada, por eso cuando me llamaron me emocioné, pues puedo tener más insumos y así también beneficiar a otra persona contratándola para que me ayude”, comentó.

Otra de las beneficiadas con esta oferta institucional de la Unidad de Víctimas, con la que buscan apoyar la reactivación económica de 63 familias del municipio de Zambrano, que retornaron a sus hogares, es Gisella Barreto, quien es estilista.