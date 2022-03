“Les dicen que es ilegal prestar ese servicio, que si pasan por donde ellos les guardan los vehículos. Los conductores de los colectivos se sienten perseguidos. Ellos no son delincuentes, deben dejarlos trabajar y llegar a un consenso”, aseguró el usuario.

“Sabemos que no es un servicio de transporte legal, pero ellos son los únicos que llevan a los residentes de Turbaco y Arjona después de 10 de la noche”, aseguró un usuario de este medio de transporte.

Indignados. Así están los habitantes de Turbaco, quienes no entienden por qué la Secretaría de Tránsito Municipal y la Policía de Carreteras insisten en no dejar trabajar a los llamados “colectivos”, único medio de transporte que tienen los residentes que terminan sus jornadas laborales cerca de la medianoche.

A raíz de esta situación y, por temor a que les quiten los vehículos con los que llevan el sustento a su familia, los conductores de “colectivos” decidieron cambiar la ruta para llevar a sus pasajeros. Anteriormente, tomaban la vía principal del municipio, pero ahora ingresan por Puente Honda (al lado de los chicharrones) y salen por El Zapote.

“Toman esta vía, que es una trocha, que no tiene luz y es solitaria, por lo que tanto los pasajeros como conductores estamos expuestos a un atraco”, dice el denunciante. Y añade: “La Alcaldía y la Secretaría de Tránsito Municipal deberían tener una solución para esto, pues todos los turbaqueros y arjoneros que salimos de nuestros trabajos después de las 9 de la noche, no contamos con ningún otro medio de transporte que no sean los ‘colectivos’, que llevan más de treinta años prestando este servicio”.

Lea aquí: Pelea entre colectivos y buses de Turbana

¿Qué pasará?

Los conductores de “colectivos” transportan pasajeros desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, por 6 mil pesos. Dependiendo de la demanda, pueden extender su horario laboral.

“Los conductores dicen que se han reunido en tres ocasiones con las autoridades, donde han asistido el alcalde de Turbaco, el secretario de Tránsito de Turbaco y el comandante de la Policía de Carreteras. Sin embargo, no han llegado a una solución, solo alegan que por ser un servicio ilegal no pueden transitar, pero qué pasa con nosotros los pasajeros, cuál es la solución”, indicó el usuario.

El Universal conoció que una de las alternativas que le han ofrecido a los conductores es que se asocien como una cooperativa, pero con vehículos nuevos, para que puedan ser legales y así prestar su servicio de transporte.

Idaira Imitola Duque, secretaria de Tránsito, confirmó que se han reunido con los conductores y los han orientado para que se organicen y estén dentro de la formalidad, pues “existen acciones constituciones y la administración no puede ir en contra de la ley”.