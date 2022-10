En Marialabaja bloquearon la Troncal de Occidente exigiendo arreglo de vías

Estudiantes sin poder asistir a clases, campesinos que no pueden sacar sus cosechas para comercializarlas y enfermos que no pueden ser trasladados a tiempo a un centro asistencial, son tres de las varias afectaciones ocasionadas por el mal estado de la vía de acceso al corregimiento El Níspero, en el municipio de Marialabaja.

“Nosotros los estudiantes estamos sufriendo porque no tenemos transporte, el contratista nos dice que no puede atravesar el bus por ahí hasta que las vías sean arregladas. Y en esas llevamos varias semanas porque las lluvias han empeorado el terreno y nos tiene incomunicados”, aseguró una de las alumnas unidas al plantón.

En El Níspero no cuentan con una sede escolar propia, por eso los niños y jóvenes reciben sus clases en el vecino corregimiento de Flamenco, ubicado a siete kilómetros. Contaron además que por ser casi 100 estudiantes necesitan mínimo dos buses para el traslado, pero solo cuentan con uno y en ese van como “sardinas en lata”.

Este medio se comunicó con el concejal de Marialabaja Ismael San Martín, oriundo de El Níspero, quien confirmó que sus vecinos están padeciendo demasiado con la situación.

“La gente salió a protestar porque no han obtenido respuestas de parte de la administración municipal. Son hechos que tal vez a muchos no les gustan porque se paralizan las empresas y los camiones no se mueven, pero todo es a raíz del cansancio de la gente. El abandono en que se encuentra El Níspero es grande, no solo en materia de malla vial sino en otras obras en salud o educación, allá ni siquiera se cuenta con una auxiliar de enfermería y el puesto de salud está completamente solo. Aparte los estudiantes están perdiendo clases. Hace poco el bus escolar casi se voltea porque iba repleto y cogió un hueco encharcado de esa trocha. Y no solo hay malestar en El Níspero, también protestaron habitantes de Flamenco, Ñanguma y Correa, quienes también sufren por el mal estado de las carreteras”, explicó el cabildante.

Los manifestantes contaron que desde la cabecera municipal hasta la zona afectada hay unos 27 kilómetros de distancia, de los cuales la mayoría están en concreto rígido; sin embargo, desde Retiro Nuevo hasta los otros corregimientos está el tramo intransitable que se compone de unos siete kilómetros.

“No es mucho lo que tienen que arreglar, lo que ha faltado aquí ha sido voluntad política y por eso le hacemos un llamado a la alcaldesa y al gobernador para que nos solucionen este problema, pues necesitamos nuestra vía de acceso en buen estado”, exclamó Arnulfo Cardozo, otro de los protestantes.