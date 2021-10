El profesor, quien prefirió omitir su nombre, señala que estos docentes que hacen falta dictarían las clases de biología, matemáticas y humanidades, materias que no están siendo recibidas por los estudiantes, ya que no hay personas capacitadas que puedan hablar de estos temas en el colegio.

“Ya se va a acabar el año escolar y los estudiantes han sido los más perjudicados, aún les faltan tres docentes pese a que desde la Secretaría de Educación de Bolívar nos dicen todas las semanas que ya están nombrando a estos profesores que hacen falta, pero no se cumple”, denuncia un docente de la Institución Educativa Plácido Retamoza, ubicada en San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar.

“Nosotros fuimos la primera institución del municipio en iniciar la alternancia en febrero y ya se está acabando el año y los estudiantes no han recibido esas cátedras. Conocimos que el 8 de agosto salieron los decretos de estos profesores, pero no han sido nombrados y son urgentes, necesarios. Muchos estudiantes ya se van a graduar y no vieron estas materias”, enfatizó el docente.

Otra problemática que tienen en la institución es la mala infraestructura de los salones.

“Aquí se moja más dentro que afuera. Los techos de los salones no sirven, están llenos de huecos. Nos prometieron que mejorarían la infraestructura, pero no han hecho nada. Hasta hicimos un plan de trabajo para que los intervinieran, pero todo sigue igual”, comentó.