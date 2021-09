La masacre que se vivió en El Salado hace 21 años marcó la historia del conflicto armado en Colombia. Esos seis días de torturas, decapitaciones, empalamientos y violaciones a mujeres, hombres y niños por cuenta de 450 paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguen en la memoria de los residentes de este corregimiento de El Carmen de Bolívar. Lea aquí: El terror y las amenazas vuelven a El Salado 21 años después de la masacre

Todos esos lamentables recuerdos se han removido en los últimos días, después de conocerse que el autor de la masacre se fugó de una clínica en Montería donde, al parecer, habría llegado a realizarse un chequeo médico.

Cinco Siete, como es apodado Édgar Ariel Trujillo Córdoba, cumplía una condena de 27 años de cárcel en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Montería, donde estaba desde mayo del 2015, por los crímenes cometidos durante la masacre. Lea aquí: Se fugó ‘Cinco siete’, autor de la masacre de El Salado

La situación tiene indignadas a las víctimas de ese escabroso hecho. “Más que temor, tenemos indignación. No podemos creer que la justicia sea tan débil. No podemos hacer una presunción de quiénes están implicados o no en este hecho, pero sí nos preocupa que una persona que está pagando una condena por unos delitos de lesa humanidad esté prófuga”, dice María Torres, líder de El Salado.