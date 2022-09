El Pisi clama por ayuda en Arjona: su casa está a punto de desplomarse

El Pisi hoy no tiene forma de conseguir plata para arreglar su vivienda en la calle Juncal, donde sufrió el embate de un aguacero el 14 de junio de este año. (También le puede interesar: La historia del locutor amenazado por no educar para la guerrilla)

“Gracias a Dios el cuarto donde yo estaba durmiendo no sufrió el jalón de las varillas cuando iba cediendo la estructura. Ahora tengo miedo de que con las lluvias que están cayendo por estos días se debiliten los muros y me vayan a caer mientras duermo. Desde que ocurrió el desplome no he podido dormir bien, no he dejado de pedir ayuda a la gente que puede hacerlo, entre ellos a la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio.

Hace un mes vinieron dos funcionarios de la Secretaría de Planeación a inspeccionar la vivienda, tomaron algunas medidas, pero no he recibido respuestas”, manifestó.