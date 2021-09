La comunidad no quiere que se repita lo que ocurrió en abril de este año, cuando la fuerza del mar rompió parte del jarillón haciendo que 14 mil toneladas de sal se disolvieran, perdiendo así el trabajo de todo un año. Lea aquí: El mar amenaza con destruir las salinas de Galerazamba

“Si ya ocurrió este año, no queremos que en abril del próximo año, cuando vuelvan los vientos alisios, aumente la marea y nuevamente se meta el mar en las salinas. Aquí el único sitio turístico que tenemos es el mar rosado y de ocurrir esto, se pierde todo. También nos preocupa que llegue hasta el pueblo, hasta la comunidad, destruyendo todo. Por eso queremos que el Gobierno nacional busque los recursos para que hagan una protección costera en esta zona”, indicó Porras.

Lo realizado

“El operador no debería arreglar esto, porque a este le entregaron las piscinas de sal, pero no el Mar Caribe. Esta solución es una responsabilidad del Estado, y no es con $200 millones que se soluciona, pues los estudios topográficos que se hicieron en Galerazamba determinaron que se necesitan unos 15 o 20 mil millones de pesos para la construcción de los espolones”, aseguró Porras.

Ante esto, Gabriel Cabrales, operador de las salinas, señaló: “La comunidad teme que el mar reviente, tumbe y llegue hasta la población, por eso procedimos a arreglar esta situación, pero la reparación que hicimos fue sobre un jarillón que no es protección costera, es solo un terraplén de división de un área de título minero para separar una piscina de otra”, comentó Cabrales.

Debido a esto, en el municipio se declaró urgencia manifiesta o calamidad pública.

El Universal conoció que este jarillón fue construido hace 70 años, cuando el Banco de la República era el operador de las salinas. Luego, pasó a una empresa privada durante 35 años, pero, al parecer, nunca se le hicieron las obras de mantenimiento para reforzar la muralla de tierra que separa a las piscinas del mar. Tampoco se hicieron obras para contrarrestar la arremetida del mar. Lea aquí: En Galerazamba el mar está a punto de destruir el jarillón

Desde la Alcaldía municipal señalaron: “Desde que se presentó la emergencia declaramos la calamidad pública y dimos instrucciones a la Secretaría de Planeación para que, en conjunto con los coordinadores municipales de Gestión de Riesgo y Ambiental, evaluaran la magnitud de la situación y, al mismo tiempo, concertáramos con el director de la Unidad de Prevención y Atención de Riesgos de Bolívar y los directores de las salinas una solución, lo cual derivó en la recuperación del jarillón”.

